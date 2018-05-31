Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TSK: Kuzey Irak'ta 3 asker şehit oldu
Kuzey Irak'tan acı haber: 3...
Akşener: Bahçeli sandalye için adam vurur
Akşener: İkinci tura ben kalacağım
Kılıçdaroğlu: Yoksul ailelere, her ay bin lira yatıracağız
Kobilere faizsiz kredi vaadi
Erdoğan'dan Atatürk'ün mirasıyla ilgili açıklama
İstanbul'un Fethi kutlandı

Bakan Soylu: Bu teröristleri kurtaramayacaksınız (4)

'O GRUPTAN 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ' İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akçaabat ilçesindeki mitingin ardından geldiği fuar alanındaki iftar programında vatandaşlarla buluştu. İftar organizasyonu için, 2 bin 200 masa ile 10 bin sandalyenin...

Bakan Soylu: Bu teröristleri kurtaramayacaksınız (4)

'O GRUPTAN 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akçaabat ilçesindeki mitingin ardından geldiği fuar alanındaki iftar programında vatandaşlarla buluştu. İftar organizasyonu için, 2 bin 200 masa ile 10 bin sandalyenin kurulduğu alanda orucunu açan Soylu, daha sonra halka seslendi. Bakan Soylu, Giresun'un Güce ilçesindeki çatışmada öldürülen 2 PKK'lı teröristin geçen yıl Ağustos ayında Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'i şehit eden terörist grubundan olduklarını açıkladı. Soylu "Size bugün bir haber vereceğim. Terör örgütü her yerde başımıza musallat oluyor. Biliyorsunuz geçen yıl da yine bir evladımızı Eren Bülbül'ümüzü ve bir Astsubay Başçavuşumuzu burada şehit etmişlerdi. İşte o gruptan 2 kişi bugün Giresun Güce'de kahraman askerlerimizin, jandarmamızın, komutanlarımızın ortaya koymuş olduğu operasyon sonucu öldürüldüler. Bu millete gözyaşı akıttıranı, bu millete sıkıntıya uğratanı, kimsenin yanında kalmayacağını bu millet ahdetmiştir, yemin etmiştir" dedi.

FOTOĞRAFLI

web tasarım
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325