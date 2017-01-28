BAKAN Soylu, Batman'da özel harekatçılarla kahvaltı yaptı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Batman'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü polisleriyle kahvaltı yaptı. Bakan Soylu, "Terörü, bu coğrafyanın kaderi olmaktan el birliğiyle çıracağız. Bu konuda kararlıyız. Nerede olurlarsa olsun, ister sınır içinde, ister sınır dışında. Onları bulacağız ve cezalarını vereceğiz. Çünkü bu millettin canını çok yaktılar" dedi.



Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile birlikte özel uçakla Batman Hava Limanı'na gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Batman Valisi Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Batman Emniyet Müdürü Ali Akkaplan, AK Parti İl Başkanı Diyaeddin Uçar ve bazı il yöneticileri karşıladı.



Tilmerç Mahalmesi'ndeki Özel Hareket Şube Müdürlüğü'nde özel hareket polisleriyle kahvaltı yapan Bakan Soylu, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bilmenizi isterim ki terör örgütleri DAEŞ, PKK, KCK, FETÖ, DHKP-C hepsi, top yekün birlikte ve bir arada hareket ediyorlar. Milletimizin desteğiyle hepsini bertaraf ediyoruz. Bakın kış, dışarda kar yağıyor, etraf bembeyaz ama bizim operasyon bölgelerimizin bir çoğunda evlatlarımız mağara mağara, sığınak sığınak, 'nerdesiniz' diye bağırarak o teröristleri her noktada arıyorlar. Bizim son zamanlarda müşahede ettiğimiz bir mesele var. Dağlarda yoklar, çekilmişler. Çünkü sizin gücünüz, sizin kuvvetinizden ve bizim güvenlik kuvvetlerimizin ortaya koyduğu iradeden ve milletimizin desteğinden kaçıyorlar. Bu çok açık ve net. Ama ne olursa olsun, nerede olurlarsa olsun, ister sınırın içinde, ister sınırın dışında onları bulacağız ve cezalarını vereceğiz. Çünkü bu milletin canını çok acıttılar. Masum milletimize, masum ülkemize ve masum coğrafyamıza ihanet ettiler."



'TERÖRÜ ELBİRLİĞİYLE BU COĞRAFYADAN ÇIKARACAĞIZ'



Terörü bu coğrafyanın kaderi olmaktan el birliğiyle çıkarılacağını dile getiren Bakan Soylu, bu konuda hazırlık yapıldığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Bilmenizi isterim ki, terör bu coğrafyanın kaderi değildir. Bu coğrafyanın kaderi olmaktan terörü el birliğiyle çıkaracağız. Bu konuda kararlıyız. Hazırlıklarımızı sizler, bizler hep birlikte yapıyoruz. Sizler cesur insanlarsınız, kuvvetli ve kudretli insanlarsınız, bu ülkede her birimizin yaptığı görevler var. Sizlerden de, bizlerden de beklenen bu memleketi emin bir hale getirmektir."





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra ziyaret ettiği Batman Valiliği'nde güvenlik toplantısına katıldı.