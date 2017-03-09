Bakan Soylu: Ayaklarının üzerinde duran güçlü Türkiye var

Burhan CEYHAN/NAZİLLİ (Aydın), () - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'ın Nazilli İlçesinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok sıkıntılı süreçlerden geçtiğini söyledi. Eskiden Türkiye'nin sürekli borçlu bir ülke olduğunu söyleyen Soylu, şimdi ise ayakları üzerinde duran güçlü Türkiye olduğu görüşünü savundu.

Süleyman Soylu, Nazilli Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri'nde Nazilli Kaymakamlığı'nın düzenlediği sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarların bulunduğu toplantıya katıldı. Konuşmasında, burada bulunanlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyleyen Soylu, Diyarbakır'da çatışan asker ve polisleri ziyaret ettiğini anlattı. Soylu, "Onlar bizim kahramanlarımızdır. HDP, 7 Haziran'da biraz oy alınca Güneydoğu'da bazı ilçelerde özeklik ilan etmeye başladı ama başaramadı. Şimdi soruyorum onlara şimdi neredeler? Oradaki şehitlerimizin tek tek karşılığını almak istiyoruz" dedi.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE BIRAKMAK İSTİYORUZ"

16 Nisan'da milletin önemli bir karar vereceğini ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları söyledi:

"Bu topraklar çok sıkıntılardan geçti. Yıllardan beri bizi terbiye etmeye çalışıyorlar. Bunu bir gün anarşizmle bir gün terörizmle, sevdiğimiz ve itibar gösterdiğimiz insanlara ayar vererek yapıyorlar. Bizi her alanda borçlandırıyorlar. IMF'ye muhtaç ediyorlar ve bizi terbiye etmeye çalışıyorlar. Biz onlara anlatmaya çalışıyoruz, bu toprakların sahibi biziz, diye. Bu ülkenin sahibi millettir. Ellerine geçirdikleri güçle patronlarımızı değiştiriyorlar. Patron Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve bir gün Danıştay olmamalıdır. Patron IMF, liderlere hükmeden boyalı medya patronları olmamalıdır. Patron millet olmalıdır, millet. Bu ülkeye yeni bir elbise dikerek giydirmeye çalışanlar bu bizim söylediklerimizi hiç ama hiç düşünmüyorlardı. Biz IMF'den bile kurtulmuştuk, Cumhurbaşkanı 'isterlerse size 5 milyar dolar borç da verebiliriz' demiştir. Biz bugün dünyanın en büyük havalimanını yaparken, bütün dünyada ay-yıldızlı bayrağı sallıyoruz. Biz yapabiliriz, başarabiliriz ve gerçekleştirebiliriz. Sürekli borçlu bir Türkiye vardı. Bugün öyle bir Türkiye yok, ayaklarının üzerinde duran güçlü bir Türkiye var. Arkamıza ne oldu diye dönüp bakmaktan yorulduk artık. Biz geleceğe bakmak istiyoruz. Gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Dünyayla rekabet edebilecek boy ölçüşebilecek bir ülke bırakmak istiyoruz. Kuralları artık onlar değil biz koyacağız biz."

Bakan Süleyman Soylu daha sonra, Nazilli Çarşısı'nda esnaf ziyaretinde de bulundu.

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