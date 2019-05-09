Bakan Soylu, Altındağlılarla iftarda buluştu

Caner ÜNVER- Fatih POYRAZ/ANKARA, () - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’nın Altındağ ilçesinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Altındağ Belediyesi’nce düzenlenen iftar programına katıldı. Karapürçek semtindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen programa, Bakan Soylu’nun yanı sıra Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve çok sayıda Altındağlı katıldı. Soylu, vatandaşlarla sohbet edip, sorunlarını dinledi.

İftar yemeği sonrasında kısa bir konuşması yapan Bakan Soylu, davetlilere hayırlı Ramazanlar dileğinde bulundu. Katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileten Soylu, “Karapürçek’te bizim yüzümüzü ak ettiniz, Allah razı olsun. Asım Başkanımıza güçlü bir destek verdiniz, hepinize teşekkür ediyorum. Allah bizi size mahcup etmez inşallah” dedi.

Soylu, konuşmasının ardından salondaki çocuklarla hatıra fotoğrafı çekindi.

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