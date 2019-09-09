Bakan Selçuk, Mardin'de 

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Mardin'e geldi.Havaalanında Vali ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya ve AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç tarafından karşılanan Bakan Selçuk’un, Mardin'deki temasları sonrasında, Diyarbakır'a hareket etti.