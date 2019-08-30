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Bakan Selçuk, Japonya'ya gidiyor
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, G-20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Japonya'nın Matsuyama şehrine gidecek. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; G-20 kapsamında...
POLİTİKA 30.08.2019, 15:16
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, G-20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Japonya'nın Matsuyama şehrine gidecek.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; G-20 kapsamında 1-2 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenecek Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısının 10'uncusu, dönem başkanlığını yürüten Japonya’da gerçekleştirilecek. Toplantıya G-20 üyesi ve davetli ülke bakanları, uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticileri ile sosyal taraf temsilcileri katılacak. Türkiye'yi temsilen toplantıya katılacak olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Demografik Değişim' başlıklı oturumdaki konuşmasında Türkiye’deki çalışmalar hakkında bilgi verecek. Toplantı boyunca ikili görüşmeler de gerçekleştirecek olan Bakan Selçuk, Tayland Çalışma Bakanı Chatu Mongol Sonakul, İngiltere İstihdam Bakanı Mims Davıes, Avrupa Birliği Komiseri Marianne Thyssen, Senegal Çalışma, Sosyal Diyalog ve Kurumlarla İlişkiler Bakanı Samba Sy ve ISSA Başkanı Prof. Joachim Breuer ile görüşecek. Bakan Selçuk, Endonezya İşgücü Bakanı Muhammed Hanif Dhakırı ile de mutabakat zaptı imzalayacak.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; G-20 kapsamında 1-2 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenecek Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısının 10'uncusu, dönem başkanlığını yürüten Japonya’da gerçekleştirilecek. Toplantıya G-20 üyesi ve davetli ülke bakanları, uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticileri ile sosyal taraf temsilcileri katılacak. Türkiye'yi temsilen toplantıya katılacak olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Demografik Değişim' başlıklı oturumdaki konuşmasında Türkiye’deki çalışmalar hakkında bilgi verecek. Toplantı boyunca ikili görüşmeler de gerçekleştirecek olan Bakan Selçuk, Tayland Çalışma Bakanı Chatu Mongol Sonakul, İngiltere İstihdam Bakanı Mims Davıes, Avrupa Birliği Komiseri Marianne Thyssen, Senegal Çalışma, Sosyal Diyalog ve Kurumlarla İlişkiler Bakanı Samba Sy ve ISSA Başkanı Prof. Joachim Breuer ile görüşecek. Bakan Selçuk, Endonezya İşgücü Bakanı Muhammed Hanif Dhakırı ile de mutabakat zaptı imzalayacak.
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