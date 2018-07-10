Bakan Selçuk: İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle ilerleyeceğiz

ÇALIŞMA, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle ilerleyeceğiz” dedi.Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bakanlıkta düzenlenen törenle görevi Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a devretti. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı toplantı salonunda düzenlenen devir teslim törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile bakanlık bürokratları ve Bakan Selçuk'un yakınları katıldı.'EMEKÇİLERİMİZİN ALINTERİ BİZİM İÇİN MÜHİM'Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni sistemde bakan olarak görev almaktan onur duyduğunu ifade ederek şunları söyledi:"Açılan bu yeni sayfada milletimizin bizden yeni sözler, yeni projeler ve yeni yatırımlar beklediğini biliyoruz. O yüzden milletimizle beraber yeni bir yolculuğa, yeni bir heyecana yol açıyoruz. Hep beraber bismillah diyoruz. Diyoruz ki, emek kutsaldır. O yüzden emekçilerimizin alın teri bizim için mühimdir. Sosyal devlet anlayışının dünyadaki en önemli uygulayıcılarından birisi Türkiye'dir. Bu anlayışımızı daha da güçlendireceğiz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle ilerleyeceğiz."Törende konuşan eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da, görevde bulunduğu süre içinde yaptıkları çalışmaları ve üzerinde çalıştıkları projeleri anlatarak Bakan Selçuk'a yeni görevinde başarılar diledi.Törenin sonunda Bakan Selçuk ve eski bakan Sarıeroğlu birbirlerine çiçek taktim etti.

FOTOĞRAFLI