Bakan Selçuk: Her çocuk bu ülke için umuttur

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bana göre her yeni doğan çocuk, hayata karışan okula başlayan her çocuk, bu ülke için bir umuttur. Ülke olarak bu umuda, bu ümide su gibi, hava gibi ihtiyacımız var" dedi.9 Eylül'de başlayacak olan 2019- 2020 eğitim- öğretim yılında, 9'uncu sınıf, ilkokul birinci sınıf, okul öncesi, imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf ve hazırlık sınıfı öğrencileri, diğerlerinden önce ders başı yapacak. Bu öğrenciler için uyum haftası kapsamında 5- 6 Eylül tarihlerinde ders başı yapılacak. Okullarda bu yıl ilk defa 2 ara tatil uygulamasına geçilecek. 13 haftalık yaz tatili süresinin 11 haftaya çekilmesiyle yaz tatilinden alınan 2 hafta Kasım ve Nisan aylarında iki ara tatil olarak kullanılacak. İlk ara tatil 18- 22 Kasım tarihleri arasında yapılırken, okullar 20 Ocak’ta yarıyıl tatiline girecek. İkinci yarıyıl 3 Şubat’ta başlarken, 6- 10 Nisan tarihleri arasında ikinci ara tatil yapılacak. Öğrenciler ara tatillerde dinlenme fırsatının yanı sıra öğrendiklerini kontrol etme ve öğrenmelerini derinleştirme fırsatı da elde edecek.'BU UMUDA İHTİYACIMIZ VAR'Yeni ders yılı öncesinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokula yeni başlayacak öğrencilerin velilerine sosyal medya hesabından mesaj verdi. Okula başlayan her çocuğun bu ülke için bir umut olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:"Baba diyor ki çocuğunu gösterip; 'Bu bizim küçük, çok yaramaz, adam olmaz, tek okulu bitirsin yeter', böylesi cümleler. Çocuk ilkokula yeni başlıyor baba bunu söylerken. Yavrudan ümidi, daha yolun başında kesmişler. Şirazlı Sadi der ki; Yaşlı biri günlerini tamamladığında bir talihli de beşikten başını kaldırır'. Bana göre her yeni doğan çocuk, hayata karışan, okula başlayan her çocuk, bu ülke için bir umuttur. Ben bu umutla, bu umut için buradayım. Lütfen çocuklara, sizin bıraktığınız yerden, sizin bıktığınız yerden geçecek, sizin tükettiğiniz ümidi yeniden yeşertecek yeni bir insan olarak bakın. Ülke olarak bu umuda, bu ümide su gibi, hava gibi ihtiyacımız var."