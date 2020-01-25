Flaş HaberGiresunspor - Cesar Grup Ümraniyespor: 2-1
Son Dakika
Bakan Selçuk: Elazığ'da okullarımız açısından korkulacak bir durum yok
POLİTİKA 25.01.2020, 18:28
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda okullarımız açısından korkulacak bir durum yok. Ancak her ihtimale karşı incelemelerimiz sürüyor" ifadelerine yer verdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün akşam Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili Twitter hesabında açıklama yaptı. Depremi yaşayan Elazığ'ın Gezin köyünde bulunduklarını ve bakanlıklar arasındaki çalışmaların tam bir koordinasyon halinde sürdüğünü belirten Bakan Selçuk, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Şu anda okullarımız açısından korkulacak bir durum yok. Ancak her ihtimale karşı incelemelerimiz sürüyor. Deprem eylem planımızı uyguluyoruz. Rehber öğretmenlerimiz ve okul öncesi ekibimizle saat 12.30 itibariyle Elazığ'dayız. Afet sonrası psikososyal destek de en az fiziksel destek kadar önemlidir. Çocuklarımızın yaşadığı korkunun travmaya dönüşmemesi için, çocuklarımızla bizzat ilgilenmek için ekibimizle buradayız. Çocukların korkularını dile getirmesi ve işleyebilmesi için oyun terapisi alanları kuruyoruz; çocuklar kitapla, masalla, oyunla korkuyu yener. Uzman rehber öğretmenlerimiz kitap okuyarak, oyun oynatarak, masal anlatarak çocuklarımıza duygusal destek vermek için burada bizimleler."
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün akşam Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili Twitter hesabında açıklama yaptı. Depremi yaşayan Elazığ'ın Gezin köyünde bulunduklarını ve bakanlıklar arasındaki çalışmaların tam bir koordinasyon halinde sürdüğünü belirten Bakan Selçuk, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Şu anda okullarımız açısından korkulacak bir durum yok. Ancak her ihtimale karşı incelemelerimiz sürüyor. Deprem eylem planımızı uyguluyoruz. Rehber öğretmenlerimiz ve okul öncesi ekibimizle saat 12.30 itibariyle Elazığ'dayız. Afet sonrası psikososyal destek de en az fiziksel destek kadar önemlidir. Çocuklarımızın yaşadığı korkunun travmaya dönüşmemesi için, çocuklarımızla bizzat ilgilenmek için ekibimizle buradayız. Çocukların korkularını dile getirmesi ve işleyebilmesi için oyun terapisi alanları kuruyoruz; çocuklar kitapla, masalla, oyunla korkuyu yener. Uzman rehber öğretmenlerimiz kitap okuyarak, oyun oynatarak, masal anlatarak çocuklarımıza duygusal destek vermek için burada bizimleler."
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 25 Ocak 2020
|İmsak
|06:45
|Güneş
|08:14
|Öğle
|13:21
|İkindi
|15:55
|Akşam
|18:19
|Yatsı
|19:42
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|18
|40
|2. Başakşehir
|18
|36
|3. Trabzonspor
|18
|35
|4. Fenerbahçe
|18
|34
|5. Alanyaspor
|18
|32
|6. Galatasaray
|18
|30
|7. Beşiktaş
|18
|30
|8. Göztepe
|18
|26
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|19
|24
|11. Çaykur Rizespor
|18
|23
|12. Denizlispor
|18
|22
|13. Gençlerbirliği
|19
|21
|14. Konyaspor
|18
|18
|15. Kasımpaşa
|18
|15
|16. Antalyaspor
|18
|14
|17. Ankaragücü
|19
|13
|18. Kayserispor
|19
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|18
|37
|2. Bursaspor
|19
|33
|3. Erzurum BB
|18
|31
|4. Keçiörengücü
|18
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|19
|28
|6. Ümraniye
|19
|28
|7. Menemen Belediyespor
|18
|28
|8. Adana Demirspor
|18
|27
|9. Giresunspor
|19
|27
|10. Altay
|18
|24
|11. Balıkesirspor
|18
|24
|12. Fatih Karagümrük
|18
|23
|13. İstanbulspor
|18
|20
|14. Altınordu
|18
|19
|15. Osmanlıspor
|18
|16
|16. Adanaspor
|18
|13
|17. Boluspor
|18
|13
|18. Eskişehirspor
|18
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|23
|67
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|24
|48
|4. Chelsea
|24
|40
|5. M. United
|24
|34
|6. Tottenham
|24
|34
|7. Wolverhampton
|24
|34
|8. Sheffield United
|24
|33
|9. Southampton
|24
|31
|10. Arsenal
|24
|30
|11. Crystal Palace
|24
|30
|12. Everton
|24
|30
|13. Burnley
|24
|30
|14. Newcastle
|24
|30
|15. Brighton
|24
|25
|16. Aston Villa
|24
|25
|17. West Ham
|23
|23
|18. Bournemouth
|24
|23
|19. Watford
|24
|23
|20. Norwich City
|24
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|43
|2. Real Madrid
|20
|43
|3. Atletico Madrid
|20
|35
|4. Sevilla
|20
|35
|5. Getafe
|20
|33
|6. Athletic Bilbao
|21
|31
|7. Real Sociedad
|20
|31
|8. Valencia
|20
|31
|9. Villarreal
|20
|28
|10. Osasuna
|21
|28
|11. Granada
|20
|27
|12. Real Betis
|20
|27
|13. Levante
|21
|26
|14. Deportivo Alaves
|20
|23
|15. Real Valladolid
|20
|22
|16. Eibar
|20
|22
|17. Mallorca
|20
|18
|18. Celta de Vigo
|20
|16
|19. Espanyol
|21
|15
|20. Leganés
|20
|14
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016