Bakan Selçuk: Biz eğitimi, meselenin omurgası olarak görüyoruz (2)

'TÜRKİYE'NİN YÜCELMESİNE HİZMET EDECEĞİZ'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Malatya'da Atatürk Kız Anadolu Lisesi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Selçuk, okulun Malatya'ya kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu teşekkürlerimizin elbette bir sonucu da olmalı. İnsanlar bu okulların açılması, bu kurumların oluşturulmasına hizmet ederken öğrencilerimizin vazifesi de çok çalışmak ve bu ülke için güzel bir geleceğe sizlerin isminizle, cisminizle hizmet etmeniz ve dünyaya bir başarı hikayesi oluşturacak nefesleri, solukları buradan yükseltmektir. Sizler eğer hedefinizi dünya çapında bir hedef olarak koyarsanız bizlerin ve bu kurumların yapılmasında emeği geçenlerin gayretlerini de boşa çıkarmamış olacaksınız. Burada velilerimiz var. Burada anne babalar var. Onlara da çocuklarının eğitiminde gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla özellikle teşekkür ediyorum" dedi.

'TÜRKİYEMİZİ YÜKSELTECEĞİZ'

Bakan Selçuk, Türkiye'nin yükselmesi, yücelmesi ve dünyada dimdik ayakta durması ile gurur duyduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu topraklarda dimdik ayakta duracağız mesajı veren çocukların yetişmesi temel gayemiz. İnşallah hep birlikte bu gayemize yönelik olarak çabalarımız artacak, yeni okullar, yeni kuruluşlar Türkiye'de tıpkı bir fidan gibi büyüyecek ve gelecekten daha umutlu olacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimle ilgili Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çerçevesinde yapacağımız yeni atılımlarla büyük bir umudun taşıyıcıyız. Bu umudu Cumhurbaşkanımızın gösterdiği doğrultuda bütün kabine arkadaşlarımızla beraber eğitimi yükseltmek noktasında çok büyük gayretlerin içerisindeyiz. Mesleki teknik eğitimde olsun, genel eğitimde olsun, diğer bütün eğitimin alt dallarında olsun hepsinde ayrı ayrı çabalarımız, gayretlerimiz sürüyor. İnşallah en kısa zamanda da çok somut neticeleri almaya başladık, daha da büyük neticeler alacağız ve bunu bütün halkımızla da paylaşacağız. Bizler bu işin nasıl yapılacağını, ne şekilde olacağını projesiyle, fizibilitesiyle, finansmanıyla, insan kaynağı ile her şeyi ile yoluna koymak noktasında hiçbir sıkıntıya sahip değiliz. Türkiye'nin birikimi bu kuruluşları yükseltmekten gurur duyar ve bunu yapabilecek kapasitededir. O nedenle hiçbir endişeniz olmasın, hep beraber Türkiyemizi yükselteceğiz, öğretmenlerimizin omuzlarında Türkiye'nin yücelmesine hizmet edeceğiz." Konuşmaların ardından Atatürk Kız Anadolu Lisesi'nin açılışı yapıldı.

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