Bakan Pekcan: Yöresel ürünlerin marketlerde bulundurulmasını zorunlu kılıyoruz

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Perakende yasasında yöresel ürünlerin market raflarında bulundurulmasını zorunlu kılıyoruz. Zincir marketler kendi markalarıyla üretim yapıp satıyorlar. Bunu sınırlayarak diğer üreticilerin de market raflarında yer bulmasını sağlayacağız" dedi.Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nca düzenlenen esnaf buluşmaları programına, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Vali İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız, Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, iş adamları ve sanayiciler katıldı.Bakan Pekcan, Nevşehir'in turizm, tarım ve canlı ticareti ile ekonominin nabzını tutan bir il olduğunu söyledi. Ekonomi alanındaki kişi ve kurumlarla istişare etmek üzere kente geldiğini kaydeden Pekcan, şöyle dedi:"Göreve geldiğim günden bu yana iş dünyasının temsilcileriyle istişare toplantıları yapıyorum. Aldığımız talep ve önerilerin hepsini değerlendiriyoruz ve taleplerini iletenlere de yazılı olarak dönüş yapıyoruz. Binlerce talebi değerlendirdik, bundan sonra da dinlemeye, değerlendirmeye ve yazılı dönüş yapmaya devam edeceğiz. Esnaf ve sanatkarlarımız her zaman çalışmalarımızın odak noktasında olacaktır. Milletin refah düzeyini artırmak, gelecek nesillere daha parlak bir ülke bırakmanın yolu ticaretten geçiyor."'DESTEK OFİSLERİNİ 81 İLE YAYACAĞIZ'Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak ticaretin önündeki engelleri kaldırmak için el birliği ile çalıştıklarını, Türkiye'nin orta gelir seviyesinden yüksek gelirli ülkeler seviyesine çıkabilmesi için daha fazla katma değerli ihracat yapması gerektiğini kaydetti. Ticaret Bakanlığı olarak 21 ilde 31 ihracat destek ofisleri oluşturduklarını hatırlatan Pekcan, bunu 81 ile yayacaklarını söyledi. Bakan Pekcan, genç ve kadın girişimcilere daha fazla destek verebilmek için İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde Kadın ve Genç Girişimciler Daire Başkanlığı'nı kurduklarını dile getirdi.Bakan Pekcan şöyle konuştu:"Amacımız, kadın ve genç girişimcilerin desteklerden daha fazla yararlanmasının yanında projelerine yön verebilmektir. Kadın girişimcilerle ilgili bütün STK temsilcilerinin de içinde bulunduğu bir çalışma grubu kurduk. Burada uluslararası rekabetçiliklerinin geliştirilmesi yönünde projeler geliştiriyoruz. Bunun yanında Eximbank vasıtasıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 200 milyon dolar artı 100 milyon TL tutarında kadın girişimcilerin kullanabileceği kredi açıldı."'ESNAFA KREDİ DESTEĞİNE DEVAM'Bakan Pekcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf ve sanatkarları her zaman odak noktasında bulundurduğunu vurgulayarak, "Bu doğrultuda esnafa sıfır faizli kredi desteği, 11 bin liraya kadar olan cirolardan vergiden muaf tutulması, vergisini düzenli ödeyen esnaf ve sanatkarlara 5 puan indirim, sosyal güvenlik priminde 5 puan indirim, taşınır rehni gibi uygulamaları getirmiş bulunuyoruz. Esnaf ve sanatkarlara 1 yıla kadar yüzde 4 faizli, 1 yılın üzerindekilere ise yüzde 5 faizli kredi vermeye devam ediyoruz" diye konuştu.'PERAKENDE YASASI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI GELİŞTİRİYORUZ'Daha fazla ihracat için esnaf ve sanatkarlara yönelik pazara giriş, pazarlama ve marka destekleri ile ilgili projeler geliştirdiklerini kaydeden Bakan Pekcan, "Ayrıca esnaf ve sanatkarlara e-ticaret ve e-pazarlama eğitimleri veriyoruz. Perakende yasası ile ilgili de çalışmaları geliştiriyoruz. Perakende yasasında yöresel ürünlerin market raflarında bulundurulmasını zorunlu kılıyoruz. Zincir marketler kendi markalarıyla üretim yapıp satıyorlar. Bunu sınırlayarak diğer üreticilerinde market raflarında yer bulmasını sağlayacağız" diye konuştu.

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