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Bakan Pekcan: Yöresel ürünlerin marketlerde bulundurulmasını zorunlu kılıyoruz (3)

KIRIKKALE'DE ESNAFLA BULUŞTU Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Kırıkkale Esnaf ve Kefalet Odaları Birliği Başkanlığı ve Kırıkkale Ticaret Borsası Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen 'Esnaf...

Bakan Pekcan: Yöresel ürünlerin marketlerde bulundurulmasını zorunlu kılıyoruz (3)

KIRIKKALE'DE ESNAFLA BULUŞTU
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Kırıkkale Esnaf ve Kefalet Odaları Birliği Başkanlığı ve Kırıkkale Ticaret Borsası Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen 'Esnaf Buluşması' programına katıldı. Bakan Pekcan, Kırıkkale'nin petrokimya ve silah üretiminde söz sahibi olan üniversite şehri olduğunu söyledi. Kırıkkale'nin Türkiye ekonomisinin nabzını tutan bir şehir olduğunu ifade eden Pekcan, "Ülkenin refah seviyesinin halka yayılması için, gelecek nesillere güzel bir gelecek bırakmak için yol, ticaretten geçiyor. Biz de bakanlık olarak işimiz ve önceliğimiz bu. Ticaretin önündeki engelleri kaldırmak amacıyla sizlerden gelen bütün taleplere öncelik veriyoruz, hepsini değerlendiriyoruz ve yazılı olarak geri dönüş yapıyoruz" dedi. 
Bakan Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman esnafı ön planda tutan, esnafı baş tacı yapan vizyonuyla birçok kolaylık getirdiğini söyledi. Bakan Pekcan, esnaflara faizsiz kredi kullanımının önünü açtıklarını, esnafların 11 bin liraya kadar olan kazançlarını vergiden muaf olmasını sağladıklarına vurgu yaptı.
Konuşmaların ardından Kırıkkale Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Osman Cebeci ve Kırıkkale Ticaret Borsası Başkanı Harun Sümer tarafından Bakan Pekcan’a çeşitli hediyeler verildi. 

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