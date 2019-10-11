Bakan Pakdemirli: Türk ve Kürt kardeşliğinin önüne hiçbir şey geçemez(2)

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BAKAN PAKDEMİRLİ BAL SAĞIP, KESTANE TOPLADI Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'ne gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, burada defne hasadına katılarak incelemelerde bulundu. Ardından bal sağımı yapıp ağaçlardan...
POLİTİKA 11.10.2019, 17:38
BAKAN PAKDEMİRLİ BAL SAĞIP, KESTANE TOPLADI
Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'ne gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, burada defne hasadına katılarak incelemelerde bulundu. Ardından bal sağımı yapıp ağaçlardan kestane toplayan Bakan Pakdemirli, üreticilerden hasat ve verimlilik konularında bilgiler aldı. Vatandaşlarla çay içip sohbet eden Bakan Pakdemirli, kendisine kısa süre kemençe çalan Bahri Usta’yı diledi. Bakan Pakdemirli programlarının ardından kentten ayrıldı.
Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/KARACABEY (Bursa), ()
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