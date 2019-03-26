Bakan Pakdemirli: Marketlere tanzim satış kapsamında ürün tedariki yapıldı (2)

ELEKTRİKLİ TRAKTÖRÜ TANITTI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa ziyaretleri kapsamında geldiği Alaşehir ilçesinde Türkiye’de ilk kez yerli ve milli olarak seri üretime hazır olan elektrikli traktörü slayt gösterisiyle halka tanıttı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Salihli ilçesinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen Tarım ve Orman Sektör Buluşması programının ardından Alaşehir ilçesine geçti. Bakan Pakdemirli ilk olarak TARİŞ’e geçerek işçilerle bir araya geldi. Alaşehir Belediye Başkanlığı’nı ziyaret ettikten sonra Alaşehir 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen mitinge katılan Bakan Pakdemirli, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Cengiz Ergün ve Alaşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ali Uçak’a destek istedi. Bakan Pakdemirli, burada Tarım ve Orman Bakanlığı’nın projesini açıkladı.

'SERİ ÜRETİME HAZIR'

Türkiye’de ilk kez yerli ve milli olarak üretilen traktörü Alaşehir mitinginde tanıtan Bakan Pakdemirli şunları söyledi:

"Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hazırladığımız ancak gizli tuttuğumuz bir projemiz vardı. Alaşehir’deki bu coşkuyu heyecanı görünce ben buradan göstereyim istedim. 4 tondan fazla bir su tankını çekiyor. Bu traktör dünya da bir ilk. Yerli ve milli. Tamamen elektrikle çalışıyor. Günlük 7 liralık şarjla akşama kadar toplam 8 saat çalışacak bu traktör. Prototofimiz seri üretime hazır. Traktörde debriyaj yok. Seri üretime geçelim ilk çıkan traktörü de Alaşehir’de kullanacağız. Yani hep ne diyoruz, onlar konuşur biz yaparız. Son derece ekonomik olacak ve artık çiftçimizin mazot derdi bitecek. Çiftçilerimizin dertlerini, artan maliyetlerini biliyoruz. Şu seçimi geçelim bütün dertlerinizi hep birlikte çözüyor olacağız."

Cemil SEVAL/MANİSA, ()

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