Bakan Pakdemirli: İktidar ve yerel belediyelerin aynı partiden olması önemli (2)

BAKAN PAKDEMİRLİ, GİRESUN'DA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun’da bakanlığına bağlı kurumların temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, tarım ve orman yatırımlarını değerlendirdiklerini belirterek, gelecekte neler yapabileceklerini tartıştıklarını söyledi.

Giresun’un kenevir dikimiyle ilgili bir beklentisinin olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, “Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü vasıtasıyla bakanlığımıza bu konuyla ilgili başvurularını yapmış durumdalar. Biz bu konunun olumlu neticelendirilmesi konusunda her türlü gayreti Ankara’da sarf edeceğimizi ifade edelim. Bu işin altyapısını kurmamızla beraber, Giresun’da kenevir ekilen illerin en başında inşallah olur” dedi.

'FINDIK ÇALIŞTAY'I YAPACAĞIZ'

Fındıkla ilgili nisan ayında bir çalıştay yapacaklarını ve Fiskobirlik’e desteklerinin devam edeceğini aktaran Pakdemirli, şunları söyledi:

"Giresun bir fındık merkezi. 11-12 Nisan’da fındıkla ilgili bir çalıştay yapacağız. Fındığı sadece bugün ve fiyat bazlı değil, önümüzdeki 5 yılda, 10 yılda, hatta 20 yılda nerede görmek istediğimize dair bir çalışma. Hem bilimsel hem ilgili paydaşların katılacağı bir çalışma yapacağız. Tabi ki bu arada Fiskobirlik’te çok önemli. Fiskobirlik’i de desteklemeye devam edeceğimizi açıklamak isterim. Fındıktaki verimlilik artışı son derece önemli ama dünyadaki rekoltenin 3’te ikisini üreten bir ülke olarak buradaki rekabetçi anlayışımızı mutlaka devam ettiriyor olmamız lazım. Kalite artışını, bahçelerin yenilenmesini önümüzde bir ödev olarak görüyor olmalıyız. Her köyde örnek bahçe yapıyor olmamız lazım."

Pakdemirli, Giresunlu çiftçilere 20 milyon liraya kadar mazot ve gübre desteği ile 160 milyon lira alan bazlı destek ödendiğini de sözlerine ekledi.

FOTOĞRAFLI