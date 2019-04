Bakan Pakdemirli'den yeni İl Başkanı Sürekli'ye ziyaret

Taylan YILDIRIM/İZMİR, () - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yerel seçimlerden sonra AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na atanan Kerem Ali Sürekli'yi ziyaret etti. Burada partililere birlik olunması mesajı veren Bakan Pakdemirli, "Bizim tek sürekli görevlerimiz AK Parti üyeliğimiz. Önce kendi insanımıza sahip çıkmamız lazım. Kendi küslerimizle barışmamız lazım. Kendi insanımızla iyi olamıyorsak başkalarının ne oyunu ne de gönlünü alırız" dedi.

Bakan Pakdemirli, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra görevi bırakan Aydın Şengül'ün yerine AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na atanan Kerem Ali Sürekli'yi ziyaret etti. Ziyarette ilk konuşmayı yapan Sürekli, "Sayın Bakanımızla uzun yıllara dayanan dostluğumuz, yol yürümüşlüğümüz var. Onunla gurur duyuyorum. Ankara'daki temsilcimiz. Bu süreçte de İzmir'imiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'BİZİM TEK SÜREKLİ GÖREVİMİZ AK PARTİ ÜYELİĞİMİZDİR'

Konuşmasına 4 şehit için Allahtan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileyerek başlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, partiye küsmemek gerektiğini vurguladı. Kerem Ali Sürekli ile uzun yıllara dayanan yol arkadaşlığı bulunduğunu da söyleyen Bakan Pakdemirli, "O da benim gibi bu işlerde makam mevki aramadan hep koşmuş bir arkadaşımız. Ben de 24 Haziran seçimlerinde aday adayıydım, gösterilmedim ama çok çalıştık. Bizim tek sürekli görevlerimiz AK Parti üyeliğimiz. Benim de bu görevim bir gün bitecek. Ama AK Parti üyeliğimizde hep buluşacağız. Teşkilatta arada kırgınlıklar oluyor. Adaylarımız sınırlı, her zaman herkese buralarda rol bulunamıyor ama buralarda havlu atmak, pes etmek olmamalı. En nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanımız, partimiz iyi çalışanı biliyor. Hoş sedanın sürmesi için çalışmamız lazım. Milletvekilliğinden daha önemli bir görev olan il başkanlığını Kerem Ali Sürekli, Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldı. İzmir'de görevine başladı. Bundan sonrasında artık bizi hem kolay aynı zamanda zor da bir görev bekliyor. Önce kendi insanımıza sahip çıkmamız lazım. Kendi küslerimizle barışmamız lazım. Kendi insanımızla iyi olamıyorsak başkalarının ne oyunu ne de gönlünü alırız. İl Başkanımızla bunu en kısa sürede oluşturacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

SEÇİM SONUÇLARINI DEĞERLENDİRDİ

31 Mart yerel seçimlerine yönelik değerlendirmelerde de bulunan Bekir Pakdemirli, şunları söyledi: "Sandıklara sahip çıkmanın önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bir oy önemli diyoruz ya, bir oyun gerçekten önemli olduğunu gördük. Seçmen bize hem olumlu hem de olumsuz mesaj verdi. Toplam olarak tüm belediyelerde 754 AK Parti, 235 MHP olmak üzere 984 Cumhur İttifakı, buna karşılık 360 belediyede de Millet İttifakı alıyor. İzmir özelinde ise Nihat Zeybekci'nin adaylığı önemliydi. Beni de sevindirdi. İzmir'e yönelik, geleceğe yönelik hayallerimiz vardı. Nihat Zeybekci'nin bunu gerçekleştireceğine son güne kadar inandım. Ama İzmir'de demek ki tam anlamıyla gönüllere giremedik. Ama hem oyumuzu arttırdık hem de daha çok gönüllere girdik. 7 belediyeden 4'e düşülmüş olması bizleri üzdü. Buralarda da kıl payı kaçan belediyelerimiz var. Seçim sürecinden sonra bu değerlendirmeler yapıldı ve yapılıyor. Gönül işi diyoruz. Ama demek ki bu ilçelerde gönüllere giremedik. 4 ilçemiz var. Burada büyük sorumluluk düşüyor. AK Parti belediyeciliğini ciddi anlamda gösterebilirsek, 4 belediyeyi 30 belediyeye çıkarmamamız için hiçbir neden yok. CHP'li belediyeler enkaz devraldık diye yazmaya başlamışlar. Yahu sizler bunları bilmiyor musunuz? İki yeni belediye aldık. Alanlar Ankara'ya bana da geldiler. Büyük borçları olduğunu söylediler. Ben de onlara bu işin lamı cimi yok. Enkaz devraldık diye konuşmak yok. İlk günden topu taca atmak yok. Bu bizim partimizin işi değil dedim."

'AK PARTİ OLARAK ÇALIŞMAMIZ LAZIM'

Ankara'ya gidip İzmir'i unutanlardan olmadığını dile getiren Bekir Pakdemirli, "Her zaman İzmir için elimizi taşın altına koyuyorum. Seçildikten sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızı aradım. Kendisine 'Kamu yararına her türlü projeniz için yanınızdayım' mesajı verdim. Gelecekte bizler ve çocuklarımız yaşayacaksa bugünden tezi yok çalışmamız lazım. İzmir'in sorunları çarpık yapılaşma, iş ve aş sorunu. Bunları mevcut yerel yönetimin çözme ihtimali yok. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapma ihtimalleri yok. Bizim AK Parti olarak çalışmamız lazım. Hiçbir zaman, zamana yayılan çalışmalar yapamadık. Biz son 3 ayda İzmirlinin gönlüne girmeye çalışıyoruz. Çalışmaları 5 yıla yayarsak İzmir'i alacağımıza inanıyorum. 25 yıl önce birisi bizlere bunu ispat etti. O gün merkezde görülmeyen partiyle İstanbul'u aldı. Ama bire bir çalışarak. Kapı kapı çalışarak. Partiye gerçekten çalışan üye yapısı kurdu. İstanbul'u alıp bu hareketin başlamasına neden oldu. İzmir içinde aynı şekilde çalışacak kadroya ihtiyaç var. Bu çalışmaları gerçekleştirirsek önümüzdeki seçimlerde başarılı olacağımızdan ben eminim" dedi.



FOTOĞRAFLI