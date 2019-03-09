Bakan Pakdemirli: Bu seçimlerde oyumuzu artırmamız gerekiyor (2)

PAKDEMİRLİ, İÇME SUYU İSALE HATTI AÇTI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki ziyaretlerinin ardından Tavşanlı’ya geçerek, 40 milyon TL'lik kaynağından içme suyu isale hattı projesi açılışına katıldı. Tavşanlı ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda kaynağından içme suyu projesinin tamamlandığını anlatan Bakan Pakdemirli, 16 yılda 13 kez seçime gitmek zorunda kaldıklarını söyledi. Türkiye’nin seçime ihtiyacını olmadığını belirten Bakan Pakdemirli, "Muasır medeniyetlerle, Batı medeniyeti ile aramızdaki farkı kapatma mecburiyetimiz var. 16 yılda 13 seçime gitme mecburiyetinde kaldık. Referandumlar, yasakların kalkması, Cumhurbaşkanlığı referandumu, Anayasa değişiklikleri. Türkiye'nin artık seçime ihtiyacı yok. Çünkü seçim demek beklenti demek, beklentilerin ötelenmesi demek. Bakın ben daha bu hafta Bakanlığa uğramadım. Hep sahadayım ve çalışıyorum. Bundan bir şikayetim var mı, yok. Ama bir yandan da sizlere hizmet için Bakanlıkta oturmamız lazım, yeni projeler hazırlayıp getirmemiz lazım. Hemen seçimin ardından hiç gereği ve sebebi yokken dolar 4 liradan 7.5 liraya çıktı. Tarım da en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi. Bir anda ilacımız, gübremizin fiyatları arttı. Allah'tan ekonominin kontrolünü ele aldık. Bazen ufak zararlar da edilse sizlerin bir şekilde ayakta tutmanın, girdilerinizin düşürülmesinin rahatlatmanın bir yolunu mutlaka arıyoruz. Cumhurbaşkanımıza ne zaman çiftçiyle, üreticiyle, köylüyle ilgili bir proje ile gitsem 'Onların bizlerin başımızın tacı, ne istiyorlarsa yap Bekir' diyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli, içme suyu projesi isale hattının açılışını yaptı.