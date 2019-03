Bakan Pakdemirli: 2019 daha iyi bir yıl olacak

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, () - İZMİR'in Torbalı ilçesinde üreticilerle bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2019 daha iyi bir yıl olacak" dedi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir otelde muhtarlar, tarım sektörü ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın da bulunduğu toplantıda konuşan Bakan Bekir Pakdemirli, Ankara'dan uçakla gelirken İzmir'in ve havaalanının haline baktığını ve yapılan hizmetlerle gurur duyduğunu dile getirdi. Konuşmasında İzmir'e yaptığı hizmetler nedeniyle eski Başbakan Binali Yıldırım'ı da anan Pakdemirli, Torbalı'nın bir evladı olarak rahmetli babası sayesinde bu ilçede iş yapıp aşını kazandığını söyledi. Bu dönemde kendi çiftliğini biraz ihmal ettiğini dile getiren Pakdemirli, Torbalı'nın her zaman gözünde tüttüğünü ifade etti. Toplantıya katılanlara Torbalılı bir bakanları olduğunu hatırlatan Bekir Pakdemirli, şöyle konuştu:

"24 Haziran'da sizden vize aldık. Tayyip Erdoğan 5 yıllığına bu ülkeyi yönetecek. Muhalefet oy oranlarında bir düşüş olmasını bekliyor. Son 16 yılda bize destek oldunuz ve bu iktidara her desteği verdiniz. 'Türkiye'ye koalisyon yaramıyor başkanlık sistemi olsun' dedik, ona da destek oldunuz. Oy oranları düşerse bu seçim demek. Seçim demek her yatırımın ertelenmesi anlamına gelir. Bu seçim bittikten sonra yeni bir seçim atmosferi olmamalı. AK Parti'nin ilk dönemleri gibi çok çalışan bir meclisle birlikte sizlere hizmet etmesi lazım. Bu vizenin devamı gerekiyor. AK Parti belediyeciliğin devamı önemli. Torbalı'nın projelerini dik duruşuyla Ankara'da takip eden bir başkanınız var. Yerel ve genel iktidarın aynı parti olmasının avantajı var. Başkan ne isterse o oluyor. 31 Mart'tan sonra da Adnan başkan emredecek Tarım ve Orman Bakanı yapacak."

'ARTAN MALİYETLERİ AVANTAJA ÇEVİRİN'

Torbalı'nın hem sanayi, hem turizm, hem de tarım kenti olduğunu anlatan Bakan Pakdemirli, sorunlara hakim olduğunu söyleyerek Torbalı'da sürdürülen tüm üretim faaliyetlerini bildiğini kaydetti. Zeytinin gelir getirmediği ile ilgili bazı eleştiriler olduğunu hatırlatan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarımda daha az kazanan kalemler var. Biz stratejik üretime önem veriyoruz. Türkiye 16 yılda bu kadar desteğe rağmen istikrarsızlaştırma hareketi yaşadı. Kapatma davası, darbe girişimi ve ardından dövizi hiçbir sebebi yokken 4,5 liradan 7 liraya tırmandıran bir operasyon geçirdik. Kontrolü ele aldık ama bütün girdiler arttı. Düşmesi için pazarlık yaptık. Gübre yüzde 50, yem yüzde 40 arttı geçen seneye göre. Bunu da bir avantaja çevirmemiz lazım. Buğday ve arpada geçen yıla göre yüzde 30 fiyatla toprak mahsülleri ofisi alım fiyatı açıklayacak. Yani artan maliyetlere karşılık ürünleri daha pahalıya alacağız." Torbalı'da tarım ve hayvancılık alanında yapılan hizmetleri de anlatan Pakdemirli, 215 milyon lira hibe ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan adetinin arttığını belirtti. Torbalı'da zeytin ve bağcılık kadar mısır, buğday ve pamuk ürünlerinin de önemli olduğunu açıklayan Pakdemirli, üreticileri desteklerle rahatlatacaklarını belirterek, "2018 yılına ait kalan destek ödemelerinin birçoğunu sizleri rahatlatmak için mart sonuna kadar ödeyeceğiz. Türkiye'nin destekleri 1.9 milyar lira iken 16.1 milyar liraya geldi. Daha fazlasını vermek istiyoruz. Çünkü 20 yıl içinde gıda üretimini yüzde 50 arttırmalıyız. Bunu üretecek olan sizlersiniz" diye konuştu.

PATATES İTHALATINI AÇIKLADI

Tarımın günlük siyasete konu edilen bir alan olduğuna dikkat çeken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şunları söyledi:

"Bir partinin genel başkanı 'Patates üretimi Türkiye'de yasaklandı', diyor. Oysa ülkemizde 4,5 milyon ton patates üretiliyor. Ekim alanları daraldı ama verimlilik arttı. Karantina alanlarına 20 yıl yasak konabiliyor. Bu karar bana aksettirilmeyecek derecede önemsiz bir karar. 'Karantina alanlarını bahane ederek yasak getirildi' deniyor. Bu bir cahilliktir. 'Şimdi de ithalat yapıyorsunuz' diyorlar. Yağışlı bir sezon geçirdik. Patates ekimleri biraz gecikti. 15- 20 günlük ihtiyacı karşılayacak seviyede üreticiyi rahatsız etmeyecek 20 Nisan'da bitecek bir kota getirdik. 'Bakan dondurulmuş bir patates firmasının danışmanıydı, onun firması bu patatesleri getirecek' diyorlar. 3 tane kuyruklu yalan arka arkaya. Bu iftiraların bedelini yargı yoluyla ödeyecekler. Bir projeleri yok, yapabilecekleri tek şey çamur at izi kalsın. Parti dediğin proje üretir vatandaşa anlatır destek alır. Bunların siyaseti çamur siyaseti. Bunlardan ne köy olur ne kasaba."

'1 MİLYON FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURACAĞIZ'

Bütçeyi zorlayarak üreticilere katkı verdiklerini anlatan Bakan Bekir Pakdemirli, çiftçinin elektriği daha ucuz kullanması için bazı düzenlemeler yaptıklarını söyledi. Besicilere 2 ay vadeli arpa desteği sunduklarını belirten Pakdemirli, "Tarsim sigortasını yaptırın yeminizi alın. Mazot çok önemli. 2.8 katrilyon lira mazot desteği veriyoruz. Ben sizin yani üreticinin yanındayım. 2019 daha iyi bir yıl olacak" dedi. Torbalı ilçesi Taşkesik Mahallesi'nde 1334 dekar alanda tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi kurduklarını anlatan Pakdemirli, 150 besi işletmesi, 30 bin büyükbaş hayvanın bulunacağı bölge sayesinde Torbalı'nın tarımda olduğu kadar hayvancılıkta da iddialı olacağını kaydetti. Böylelikle ilçede 750 kişiye istihdam sağlanacağını anlatan Pakdemirli, 18 milyon liraya mal olacak bir sulama yatırımını da yatırım programına aldıklarını belirtti. Pakdemirli, "6 bin dekar alanda 1 milyon adet fidanı toprakla buluşturacağız. Yoğurtçular mahallesinde toplam 4 bin fidan dikip 3 yıllığına bakımını biz yapacağız, 49 yıllığına bedelsiz çiftçiye tahsis edeceğiz. Her konuda sizlerin Ankara'da bir elçisi var. Torbalı'nın hala hizmete ihtiyacı var, devamını sağlayacağız. İktidarla yerel yönetimin el ele yürümesi lazım. Oyunuzu istiyoruz. AK Parti belediyeciliğinin devamı için oyunuza talibiz" diye konuştu.

Bakan Bekir Pakdemirli daha sonra özel bir tütün fabrikasını ziyaret etti. Firmanın sahibi İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ile birlikte üretim alanlarını gezen Bakan Pakdemirli, farklı tütün çeşitlerini inceledi. İşçi kadınlarla bir araya gelen Pakdemirli, tütün işlemeciliği hakkında bilgi aldı.

