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Bakan Özlü: Türkiye'nin otomobil projesini hafife alıyorlar (2)

'MUHALEFET, SATIR ARALARINDA KÖTÜ NİYET ARIYOR' Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Konya'daki programı kapsamında, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Özlü, burada, yayımlanan son Kanun Hükmünde Kararnameleri (KHK)...

Bakan Özlü: Türkiye'nin otomobil projesini hafife alıyorlar (2)

'MUHALEFET, SATIR ARALARINDA KÖTÜ NİYET ARIYOR'
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Konya'daki programı kapsamında, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Özlü, burada, yayımlanan son Kanun Hükmünde Kararnameleri (KHK) değerlendirdi. Muhalefetin, KHK'larda kötü niyet aradığını savunan Özlü, ''Bu KHK'nın bazı bölümleri, birkaç gündür tartışılıyor. KHK'da muhalefetin itiraz ettiği biçimde herhangi bir anlaşılmaz taraf yoktur. Madde, son derece açık ve nettir. Hem Sayın Başbakan'ımız hem de bakanlarımız ve parti sözcülerimiz gerekli açıklamayı yaptılar. Bu düzenleme, 15 Temmuz'dan öncesini ve 16 Temmuz'dan sonrasını kapsayan düzenleme değildir. Muhalefet, ısrarla bunu anlamak istemiyor. Satır aralarında kötü niyet arıyor. 'Devlet, çete kuruyor' türünden bir muhalefet anlayışını reddediyoruz. Ne demek, 'Devlet çete kuruyor'? Ne demek? Bu düzenleme ile ilgili insanlar, sokaklarda birbirinin kafasına sıkacak, demek. Bu ifadeler; son derece tehlikeli, yanlış ve çirkindir. Muhalefet, bu düzenlemenin diliyle ve mantığıyla uğraşıyor, uğraşmamalı. Kendi diliyle kendi mantığını gözden geçirmeli" diye konuştu. 
KHK'lar ile 15 Temmuz'da milletin gösterdiği kahramanlığın hukuki olarak korumaya alındığı söyleyen Bakan Özlü, "Türkiye, bir darbe girişimine muhatap oldu. Darbe girişimine karşı demokrasiyi savunan, halkın kendi iktidarını savunan, aziz milletimizin o gece gösterdiği cesaret ve feragat hukuken koruma altına alınması gereken bir durumdur. Dolayısıyla 15 ve 16 Temmuz da aziz milletimizin cesareti, kahramanlığı, fedakarlığı hukuki bir düzenlemeyle koruma altına almak gerekiyordu. Bu KHK'da yapılan budur. Dolayısıyla muhalefetin değerlendirmeleri, fırtına koparmalarının hiçbir anlamı yoktur" diye konuştu.

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