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Bakan Özlü: Mevcut sistemle Türkiye mehter gibi iki ileri bir geri gidiyor

İbrahim ASLAN / BOYABAT(Sinop), () - SİNOP'un Boyabat İlçesi'nde işadamlarıyla bir araya gelen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Son 14 yılda yakaladığımız başarıları, inanın mevcut sistem sayesinde değil, bu sisteme...

Bakan Özlü: Mevcut sistemle Türkiye mehter gibi iki ileri bir geri gidiyor

İbrahim ASLAN / BOYABAT(Sinop), () - SİNOP'un Boyabat İlçesi'nde işadamlarıyla bir araya gelen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Son 14 yılda yakaladığımız başarıları, inanın mevcut sistem sayesinde değil, bu sisteme rağmen elde ettik. Mevcut sitem Türkiye'ye patinaj yaptırıyor. Bu sistemle devam eden Türkiye, mehter gibi iki ileri bir geri gidiyor" dedi.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, çeşitli toplantı ve ziyaret programlarına katılmak üzere Sinop'un Boyabat İlçesi'ne geldi. Bakan Özlü, ilk olarak işadamlarının katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı. 80 milyon vatandaşın hayalindeki Türkiye'yi inşa etmek için daha yoğun bir gayret içinde olduklarını dile getiren Bakan Özlü şöyle konuştu:
"Eminim ki siyasi görüşü ne olursa olsun, her birimiz, daha güçlü bir ekonominin ve daha iyi bir demokrasinin hayalini kuruyoruz. Bu yolda ciddi bir mesafe de kaydettik. Ancak Türkiye'yi bu yoldan döndürmeye çalışıyorlar. Bizim bu yolda kalmamız, beka ve istikbal sorununu çözmemiz ve hayalini kurduğumuz ülkeyi inşa etmemiz için, çok daha iyi işleyen bir sisteme ihtiyacımız var. Son 14 yılda yakaladığımız başarıları, inanın mevcut sistem sayesinde değil, bu sisteme rağmen elde ettik. Mevcut sitem Türkiye''ye patinaj yaptırıyor. Bu sistemle devam eden Türkiye, mehter gibi, iki ileri bir geri gidiyor. Allah korusun, geçmişte koalisyonlar nedeniyle ortaya çıkan krizler, yarın tekrar yaşanabilir." 
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