Bakan Özlü: 'Hayır' diyenleri de kucaklayacağız- fotoğraflar
02 Mart 2017 Perşembe 17:47
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Safra kesesinden 157 taş çıkan kadın...
- 2(Görüntülü Haber) 5 aylık bebeğin...
- 35 aylık bebeğin böbreklerinde 1 santimlik...
- 45 aylık bebeğin böbreklerinde 1 santimlik...
- 5(Görüntülü Haber) Whatsapp ile diş...
- 6Acil Komşum Projesi; Her apartmanda bir...
- 7Prof. Dr. Yılmaz: 5 beyin ölümlü hastadan...
- 8Safra kesesinden 200 taş çıktı
- 9Safra kesesinden 200 taş çıktı
- 10Safra kesesinden 200 taş çıktı
- 1İKBU “Öykü Atölyesi”nden ilk kitaplar...
- 2Ege Üniversitesi'nde yeni rektör...
- 3(Görüntülü Haber) Japon Yoshikazu Namahama...
- 4Japon Yoshikazu Namahama depremde hayatta...
- 5Maltepe Üniversitesi’nden lise ve ortaokullara...
- 6YGS simülasyonu gerçeğini aratmadı
- 7Trakya Üniversitesi’nin yemek zammı...
- 8(Görüntülü Haber) YÖK Başkanı Saraç:...
- 9YÖK Başkanı Saraç: Türkiye’miz 15...
- 10UÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Yiğit'e...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
23.8B Takipçi
SON DAKİKA
- 1ÖKK davasında mahkeme ara kararını verdi
- 2DHA ANKARA -ÖKK davasında mahkeme ara...
- 3Sivas merkezli 6 ilde 'ByLock'...
- 4Maden ocağında patlatmada bir işçi öldü
- 5Suriyeli sığınmacıya ‘taciz’ suçlaması
- 6(Görüntülü Haber) Depremin merkez üssü...
- 7(Görüntülü Haber) Beşiktaş Çaykur...
- 8Müezzinoğlu, metro ile yolculuk yaptı...
- 9DHA YURT BÜLTENİ - 11
- 10Bağevinde 'himmet' toplantısı...
- 11Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını...
- 12(Görüntülü Haber) BAYRAMPAŞA'DA,...
- 13(Arşiv Görüntü) 3- Karaköy Yolcu Salonu'nun...
- 14Adıyaman'da 5.5'lik deprem; yıkılan...
- 15Bayrampaşa'da, servis otobüsü alev...
- 16(Görüntülü Haber) 2016/17 UEFA Bölgeler...
- 17Safra kesesinden 157 taş çıkan kadın...
- 182016/17 UEFA Bölgeler Kupası Finalleri...
- 19(Görüntülü Haber) Depremin merkez üssü...
- 20Kırmızı bültenle aranan suçlu yakalandı
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|05:50
|07:29
|13:26
|16:36
|19:07
|20:33
Anket Tüm Anketler
Son Yorumlar
Arşiv