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Bakan Özlü Düzce'de bayramlaşma törenine katıldı (2)

PARTİLİLERLE BAYRAMLAŞTI Bakan Özlü, AK Parti Düzce İl Başkanlığı’nın Düzce Kültür Merkezi’nde düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Özlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve...

Bakan Özlü Düzce'de bayramlaşma törenine katıldı (2)

PARTİLİLERLE BAYRAMLAŞTI
Bakan Özlü, AK Parti Düzce İl Başkanlığı’nın Düzce Kültür Merkezi’nde düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Özlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve rehberliğinde 2023 hedeflerine doğru yürümeye devam edeceklerini söyledi. 2019 seçimlerinde yeni bir tarihi başarıya hep birlikte imza atacaklarını ifade eden Bakan Özlü, şöyle dedi:
"Türkiye dünyanın yaşadığı yeni sanayi anlayışının, gelişmelerin ve yeniliklerin gerisinde asla kalmayacak. Hiçbir zaman küçük düşünmedik. Aksine milletten aldığımız güçle her şart altında büyük hedeflerin takipçisi ve uygulayıcısı olduk. Bu çerçevede yine milletimizden aldığımız güç ve ilhamla ülkemizi dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden birisi yapmaya kararlıyız."
Myanmar'ın Arakan bölgesindeki katliama da değinen Bakan Özlü, "Arakan'da katledilen her çocuğun bedeninde insanlık da ölüyor. Birleşmiş Milletler endişe belirtmek yerine bu Müslüman kıyımına ve insanlık felaketine derhal el koymalıdır" dedi.
Bakan Özlü ayrıca, Gölyaka İlçesi’nde bulunan Efteni Gölü ile ilgili düzenleme yapacaklarını ifade ederek, Bolu’da bulunan Abant Gölü büyüklüğünde bir göl yapacaklarını söyledi. Özlü, sokak hayvanları için de yeni ve modern bir barınak yapacaklarını bunun için de Zonguldak-Akçakoca karayolu üzerinde bulunan Subaşı Köyü yakınlarında orman arazisini belirlediklerini ifade etti.

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