Bakan Özlü: Birinci turda alacağız (2)

'TÜRKİYE'NİN 5 ANA SEKTÖRE ODAKLANMASI GEREKİYOR'

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Adapazarı Belediyesi'nin şehir merkezindeki bir otelde düzenlediği 'Ekonominin Gelecek Yüzyılı' isimli sempozyuma katıldı. Bakan Özlü, Türkiye'nin 5 ana sektörde açığı olduğunu ve önümüzdeki 10 yıl bu sektörlere odaklanarak iki kat büyüyeceklerini belirterek, "Türkiye'nin odaklanması gerekiyor. Öyle her alanda iyi olamayız. Sanayinin her dalında en iyi olamayız. Çünkü Türkiye'nin büyüklüğü, Türkiye'nin sermayesi, ülke sermayesi buna müsait değil. Dolayısıyla odaklanacağız, odak sektörler tespit ettik. Birinci sırada kimya ve ilaç sanayi, petro-kimya çıkıyor, Türkiye'nin çok ciddi şekilde açığı var. Biz her yıl 11 milyar dolar petro kimya sanayi ürünleri ithal ediyoruz. 1. sırada kimya, petro kimya çıkıyor, 2. sırada yarı iletkenler ve elektronik sanayi çıkıyor. Odaklanmamız gereken ikinci alan bu. 3'ncüsü de otomotiv. Otomotiv sanayisinde Türkiye'nin potansiyeli var. Bir diğeri makine ve teçhizat. Çok makine ithal ediyoruz. Üretiyoruz ama üretimde kullandığımız makine ve teçhizatı ithal ediyoruz. Bir diğer konu da tarım ve gıda sanayisi. Çünkü nüfus çoğalıyor. Bu anlamda 5 ana sektörü belirledik. Türkiye'nin 5 ana sektöre odaklanıp önümüzdeki 5+5, 10 yılda Türk sanayisini ikiye katlamamız gerekiyor. Bugünkü cirosu 150 milyar dolar, uygulayacağımız senaryoya göre en az 300 milyar dolara çıkarmamız gerekiyor" diye konuştu.

Önümüzdeki süreçte yüksek teknolojiye geçiş için çaba sarf edeceklerini kaydeden Bakan Faruk Özlü, şöyle dedi:

"Yol haritanız yoksa, yol haritanız yanlışsa, endüstri 4.0'ın ve dijital teknolojinin dönüşümü labirentler arasında yolumuzu kaybederiz. Son 1,5 yıldır hummalı bir çalışma yürüttük ve Türkiye'nin dijital dönüşüm yol haritasını çıkardık. Şimdi bütün dünyaya baktık, Türkiye'nin şartlarını gözden geçirdik, ve sonra dijital dönüşüm, yani sanayi 4.0, biz buna Türkiye'nin sanayi devrimi diyoruz. Sanayi 4.0 değil, Türkiye'nin kendi sanayi devrimi diyoruz. Türkiye'nin yol haritası hazır. Geçtiğimiz dönemde yani son 15 yılda, orta düşük ve düşük teknolojiden orta yüksek teknolojiye geçtik. Şimdi sıra yüksek teknolojiye geçmek. Tüm gayretimiz ihracatımızın içindeki yüksek teknolojinin payını arttırmak. Hükümet ve bakanlık olarak yerli yüksek teknolojiye tam olarak odaklanmış bulunuyoruz. Türk sanayisi ancak teknolojiyle büyüyebilir. Reel sektör ile bilimi buluşturacak, bunların eşgüdümünü sağlayacak çok daha fazla sayıda girişime ve platforma ihtiyacımız var. Biz bakanlık olarak"

