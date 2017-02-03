Bakan Özlü: Bir daha Türkiye'de koalisyon dönemi yaşanmayacak

Mutlu YUCA/BOLU, () - BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, anayasa değişikliğiyle bir daha Türkiye'de koalisyon döneminin yaşanmayacağını ifade etti, "Daha doğru ve daha hızlı kararlar almak ve bunları daha iyi uygulamak mümkün olacak. Sadece yürütme değil, yasama da çok daha etkin bir işlev üstlenecek" dedi.

Ak Parti Bolu İl Başkanlığı'nın 65'inci İl Danışma Meclisi Toplantısı Belediye Nikah Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Ak Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, belediye başkanları, il ve ilçe başkanları ile çok sayıda partili katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Özlü, anayasa değişikliği ile Türkiye'de bir daha koalisyon dönemlerinin yaşanmayacağını belirterek, "Bunu sistem üzerinden çözmek gerekiyor. Bu anayasa değişikliğinin en önemli getirilerinden biri işte bu olacak. Bir daha Türkiye'de koalisyon dönemi yaşanmayacak. Bir başka önemli konu da yürütmedeki iki başlılığın kalkacak olmasıdır. Böylece çok daha güçlü bir yürütme geçecek. Daha doğru ve daha hızlı kararlar almak ve bunları daha iyi uygulamak mümkün olacak. Sadece yürütme değil, yasama da çok daha etkin bir işlev üstlenecek. Yasamanın kanun yapıcı özelliği daha fazla pekişecek. Yargı gerçek anlamda bağımsız ve tarafsız bir yapıya kavuşacak. Yani yasama, yürütme ve yargı. Kamu otoritesini oluşturan bu üç kuvvet arasında bir denge oluşacak. Bunların her biri daha güçlü hale gelirken, hiçbiri bir diğerinin görev alanını ihlal etmeyecek. Böylece Türkiye güçlü bir sisteme kavuşacak. Yeni bir atılım dönemi yaşayacaktır" diye konuştu.

'NE KADAR TERÖR ÖRGÜTÜ VARSA, CHP İLE AYNI SAFTA'

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş ise halk oylamasının CHP ile terör örgütlerini yan yana getirdiğini iddia ederek, şunları söyledi:

"Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı, Ak Parti düşmanlığı, bu halk oylamasında kimleri yan yana getirdi. Bir yan yana gelenlere bir bakın. CHP, HDP, DAEŞ, PKK, YPG, FETÖ. Bütün millet düşmanları, ülke düşmanı, ne kadar terör örgütü varsa, CHP ile birlikte aynı safta yer aldı. Bu ülkeyi ve milleti seven ve hizmet etmek isteyenlerde bugüne kadar elhamdülillah aynı safta yer aldı. Son yüzyılın en önemli projelerinden biri olan Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi Mecliste kahramanca AK Parti grubu ve Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarının mücadele etmek suretiyle 11 gün ve gece bütün şer odaklarının baskılarına rağmen, Meclisteki tüm çirkefliklere rağmen, adam gibi duruş sergileyerek, bu milletin temsilcisi olduğunu göstererek 339 oy bütünüyle, 'Evet' oyuyla Meclisten geçti. Dün akşam Meclis Başkan Vekilimiz tarafından Cumhurbaşkanlığı makamına bu teklif metni ulaştırıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu onaylayıp Resmi Gazete'de yayınladıktan sonraki 60 gün içerisinde halk oylaması gerçekleşecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1950'lili yıllardan bu yana nasıl bir tavır sergilemişse hala çok net şekilde ortaya koyuyor. 1950'lili yıllarda nasıl CHP'li yöneticiler varsa değişen bir şey yok, zihniyet aynı. Bu ülkenin hayrına olacak hiçbir şeye evet dememişler. Bu ülkenin gelişmesine vesile olacak ne varsa karşısında durmuşlar. Bu ülkenin çoğunluğunu oluşturan tüm insanların düşüncelerini hapsetmişler. Bu ülkenin kalkınmasıyla ilgili bir çivi bile çakmamışlar. Şimdi bu ülkenin geleceği ile ilgili en önemli projelerinden birisi bir takım bahaneler üretmek suretiyle 'Hayır' diyeceklermiş. Neymiş rejim değişiyormuş. Bizim rejimle bir işimiz yok"

Konuşmaların ardından İl Danışma Meclisi toplantısı basına kapalı olarak devam etti.

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