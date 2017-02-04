Bakan Özlü: Antartika'da biz de hak iddia edeceğiz (2)

İL DİVAN TOPLANTISINDA KONUŞTU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, partisinin AK Parti Düzce İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Divan toplantısına katıldı. Anayasa değişiklik paketi ve referandum hakkında konuşan Bakan Özlü, Anayasa değişikliği teklifinin Meclis'te kabul edilerek referandum kararı çıktığını söyleyerek şöyle dedi:

"TBMM görevini yaptı, sıra millete geldi. Muhalefetin sergilediği bütün çirkinliklere rağmen, AK Parti ve MHP milletvekilleri, bu önemli konuyu sandığa taşıdılar. Parlamento vekildir. Asıl olan millettir. Biz milletin vekilleri olarak teklifi milletin önüne getirdik. Artık son sözü milletimiz söyleyecek. Bakınız, AK Parti olarak en başından itibaren bu konuda son sözün milletin söylemesi gerektiğini açıkça beyan ettik. 'Şayet mecliste 367’yi bulsak bile teklifi yine referanduma götüreceğiz ve milletimize soracağız' dedik. Neden? Çünkü demokrasilerde son sözü millet söyler. Demokrasilerde söz ve karar milletindir. Mühür milletindir. Bazıları ise her zaman olduğu gibi milletten kaçmayı tercih etti" dedi.

'CHP HALK KARŞISINDA TİR TİR TİTRİYOR'

CHP'yi eleştiren Bakan Özlü, "Ne acıdır, ne gariptir ki isminde 'Cumhuriyet' olan bir parti, cumhurun karşısına çıkamıyor. İsminde 'halk' geçen bir parti halktan kaçıyor, halkın karşısında tir tir titriyor. CHP, Anayasa görüşmelerini sabote etmek için elinden geleni arkasına koymadı. Meclisin itibarına yakışmayacak, envai çeşit çirkinliği sergiledi. Boş ve yanlış sözlerle yalan iftiralarla, Anayasa değişiklik teklifini karalamaya çalıştılar. Onların yalanları varsa, bizim doğrularımız var. Bu teklifin amacı yönetimde istikrarı sağlamaktır" dedi.

'AMAÇ ÇİFT BAŞLILIĞI KALDIRMAK'

Teklifin amacının yönetimde çift başlılığı kaldırmak olduğunu ifade eden Bakan Özlü, "Bu teklifin amacı, yasama, yürütme ve yargıyı birbirinden bağımsız hale getirmektir. Bakınız bu teklif sadece yürütmeyi güçlendirmiyor. Bu teklif yasama ve yargıyı da güçlendiriyor. Yürütmeyi güçlendirirken, yasamanın yürütme üzerindeki denetim yetkisini de arttırıyoruz. Mevcut sistemde Cumhurbaşkanı sorumsuzdu. Yani Cumhurbaşkanını vatana ihanet suçundan başka hiçbir suçla yargılayamıyorsunuz. Şimdi Cumhurbaşkanı hakkında TBMM’nin kararıyla soruşturma yapılabilecek. Mevcut sistemle yüzde 25 oy alan bir parti iktidar partisi olabiliyor. Şimdi iktidara gelmek için halkın en az yarısının oyunu almanız gerekiyor. Bu anayasa değişikliğini en önemli sonucu belki de bu olacaktır" diye konuştu.

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