Bakan Özlü: 24 Haziran akşamı bir bayram daha kutlayacağız (2)

SALDIRIYI KINADI

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce Valiliği tarafından Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Özlü, "Şanlıurfa milletvekilimiz Halil İbrahim Yıldız ve AK Partili arkadaşlarımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hiçbir siyasi görüş insan hayatını hiçe sayacak kadar önemli değildir. Bu hain saldırı tahammülsüzlüğün göstergesidir. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bu saldırıyı yapanların adalet önünde hesap vermesini diliyoruz. Burada her siyasi partiden arkadaşlarımız var hep beraber bayramı kutluyoruz. Bizim siyasal görüşlerimiz ayrı olabilir ama bayramlarda bir araya geliyoruz birlik ve beraberlik içerisinde bayramları kutluyoruz" dedi.



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