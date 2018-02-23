Bakan Özhaseki: Şehirlerimizi doğru şekillendirmek gerekiyor (2)

BAKANLAR 'ŞANLIURFA KENT VİZYONU' TOPLANTISINA KATILDI

Şanlıurfa'da temaslarını sürdüren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'yle birlikte bir otelde düzenlenen 'Şanlıurfa Kent Vizyonu' toplantısına katıldı.

Şanlıurfa Kent Vizyonu-Yapı ve inşaat sektör kurulu toplantısına katılan bakanlara Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Mehmet Akyürek, Halil Özcan, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli eşlik etti. Yapı ve inşaat sektörünün sorunlarının görüşüldüğü toplantıda iş adamları ve müteahhitler kentleşmeyle ilgili sorunlarını dile getirdi. Toplantıda konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'nın en önemli sorunları arasında yer alan Yeşildirek Kentsel Dönüşüm projesiyle ilgili müjdeli haberi salondaki katılımcılarla paylaştı. Yarın projenin başlayacağını belirten Bakan Fakıbaba "Çok açık ve şeffaf yapmak lazım. Rantın tümünün halkın olduğunun anlatılması lazım. Cumhurbaşkanımız da projeyi biliyor, onayladı. Yarın inşallah bu işi yapacağız" dedi.

Toplantıda söz alan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise gündemde Zeytin Dalı Harekatı ve Afrin olmasına rağmen Şanlıurfa'da birinci işlerinin kentsel dönüşüm olduğunu söyledi. Toplantıya katılanların sorunlarını dinlediğini ancak keşke Türkiye şehirleri hakkında ne düşünüyorsunuz? diyen bir soru beklediğini vurgulayan Bakan Özhaseki şunları söyledi: "Burada Şanlıurfa'yı seven ve onun için canını veren bir kısım insanlar var. Ama bir kısım arkadaşlarımızın temel ilkeleri ise 'Belediyeler işimiz kolaylaştırsın bize göz yumun' diyerek kaçak yapı, imara kapalı alanlarla ilgili taleplerini dile getirdi. Böyle bir şey olmaz. Acı söyleyelim, acı konuşalım ama doğruları söyleyelim. Doğruları söylemezsek olmaz."

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu konuşmasında değinen Özhaseki, "Deprem olacak diye ödümüz kopuyor. Topraklarımızın yüzde 66'sı birinci derece ve ikinci derecede deprem kuşağındadır. Şanlıurfa'da deprem olmaz demeyin. Burada da deprem tehlikesi bizi bekliyor. Son yüzyılda bu ülkede yaşanan depremlerin 6 ve üzerindeki depremlerin sayısı tam 56'dır. Can kaybımız 83 bindir. Mal kaybımız ise 100 milyar doların üzerindedir. Artık kentsel dönüşüm bir zorunluluktur. Bakanlık tarafına düşen sorumlulukta biz yasalarımızı hazırladık. İmara planına sert kurallar geliyor."

HEM KALKINMAYA ÇALIŞIYORUZ, HEMDE ŞEREFSİZLERLE SAVAŞIYORUZ?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: "Biz buradan hem kalkınmaya çalışıyoruz. Hem de şerefsiz hainlere karşı aşağıda savaşıyoruz. 70 bin civarında teröristlerin yaktığı yıktığı ev var. Oradaki vatandaşımız mağdur olmasın diye 30 bin lira olan hasar bedellerini tek tek ödedik. Dışarıda kalanlara ise kira parasını ödüyoruz. Sur'da evi yıkılan herkese ev yapacağız. Bakanlık olarak üzerime düşeni fazlasıyla yapıyoruz" diye konuştu.



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