Bakan Özhaseki, Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti (2)

ÖZHASEKİ: MARMARA AÇIKLARINDA 5 KIRIK FAY HATTI BULUNUYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ömer Halisdemir Üniversitesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Niğde İl temsilciliğinin düzenlediği 'Siyasette 40 yıl: Gençlerle tecrübe paylaşımı' konferansında siyasi hayatını anlattı.

Bakan Özhaseki ayrıca Türkiye'de sağlıksız binalarla ilgili de bir konuşma yaptı. Yanlış belediyecilik sonucu Türkiye'ye çok yanlışlıklar yapıldığını anlatan Bakan Özhaseki şunları söyledi:

"Yapılarımızın büyük bir bölümü sağlıksız aynı zamanda içimizi yakan bir şey daha var kimliksiz şekillere sahibiz. Niye sağlıksız 2000 yılından sonra yapılan yapıların yaklaşık 5 milyon civarında bina var yeni yönetmeliğe göre yapıldığı için biraz sağlam gözükebilir. Ama 2000 yılı öncesinde yapılan yapılar sağlıksız. Allah göstermesin ciddi bir deprem de bir çoğu hasar görür. Marmara açıklarında şuanda 5 kırık fay var. Sekmenlerin hepsinin süresi dolmuş. Orada ki depremler için bilim adamlarının hepsi en geç 2030 yılına kadar ciddi bir deprem olacak diyorlar. Bunun şiddeti de en az 7.2 olacak diyorlar. Böyle bir ortamda bizim hiç uyumadan bir an önce binalarımızı yenilememiz gerekiyor. Anadolu topraklarının yüzde 42'si deprem bölgesidir. Bu deprem bölgesi üzerinde ne yazık ki zamanında çok yanlış şekilde binalar yapmışız. İlk kavimlerin daha sonra kurulan Osmanlı ve Selçuklu medeniyetinin gelip bir gün olsun bina yapmadığı yerlere gelmişiz koca koca binaları kurdurmuşuz. Sonrada bir şey olduğu zamanda kader deyip işin içinden çıkmaya çalışıyoruz. Bunlar doğru şeyler değil. Adapazarı depremine ilk gittiğimde gördüğüm manzara beni korkuttu. Toprağın içerisine gömülmüş 3-4 kat binalar gördüm. Üst üste peynir kalıbı gibi olmuş binalar gördüm, yan yatmış binalar gördüm. Şimdi gelecek sene için program yapıyorum mutlaka Türkiye'de yılda en az 500 bin bina yıkıp yeniden yapmam lazım. Onun formüllerini bulmam lazım. Bu kolay bir şey mi, devlet bütçesinden olacak bir şey mi, hayır devler bunun altından kalkamaz."

FOTOĞRAFLI