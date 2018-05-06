Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.
Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.
Bakan Sarıeroğlu'ndan 657 sayılı devlet memurlarıyla ilgili önemli açıklama
657 sayılı kanun değişiyor mu?
Ali Koç Fenerbahçe başkan adaylığından çekildi mi
Ali Koç'Itan adaylıkla ilgili açıklama
Dolar 4.2828 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandı borsa 102 bin puanın altında
Dolar rekor üstüne rekor kırdı

Bakan Özhaseki, kemik iliği nakli hastanesinin temel atma törenine katıldı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, hayırseverler tarafından yaptırılan Erciyes Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesi'nin temel atma törenine katıldı.   Kayseri'deki Erciyes Çocuk...

Bakan Özhaseki, kemik iliği nakli hastanesinin temel atma törenine katıldı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, hayırseverler tarafından yaptırılan Erciyes Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesi'nin temel atma törenine katıldı.  
Kayseri'deki Erciyes Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesi temel atma törenine Bakan Özhaseki'nin yanı sıra Vali Süleyman Kamçı, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven ve öğretim üyeleri katıldı. Törende konuşan Özhaseki, "Hayat, bir mücadele. Bu mücadele, hem içimizde hem de dışımızda var. Allah bizi iyilerle beraber olmayı nasip etsin. İyi olursak öbür dünyada bizi iyiler karşılıyor, iyi yere koyuyorlar. Kötü olursak kötüler karşılıyor kötü yerde oluyoruz. Kayseri hayırseverlikte bir numara. Çok şükür, sokağa çıktığınızda okullarda, yurtlarda hayırseverlerimizin ismi var. Allah kendilerinden razı olsun" dedi.
Sağlık olmayınca mutluluğun da olmayacağını belirten Bakan Özhaseki, "İnsanda sağlık varsa keyif var, mutluk var. Bunun için şifa verecek tesislerin yapılması lazım. Bugün de işte böyle bir tesisin temeli atılıyor. Ayrıca böyle bir tesisin çocuklar için yapılması da ayrı bir güzellik. Çünkü çocuklarımız bizim geleceğimiz. Dün Cumhurbaşkanı'mız ve Başbakan'ımızın katıldığı törende şehir hastanesinin açılışını yaptık. 5 yıldızlı oteller kadar lüks. 1607 yataklı bir hastane. 50 civarında poliklinik var. Çok güzel bir hastane oldu. Cenab-ı Allah bu güzellikleri eksik etmesin" diye konuştu. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314