Bakan Özhaseki: IŞİD uyduruk bir örgüt

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, terör örgütü IŞİD'ın bazı ülkeler tarafından üretilen projeli bir örgüt olduğunu belirterek, ''IŞİD diye bir şey yok. İslam tarihi boyunca mezhepler vardır. İçinde IŞİD'in yeri yok. Tasavvufi akımlar vardır, içinde IŞİD'in yeri yok. Ne bu peki? Uyduruk bir örgüt. Kendi uydurdukları proje bir örgütü oraya koydular, onu bahane ederek geliyorlar'' dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Karaman 1'inci Çevre Çalıştayı'na katılmak için Karaman'a geldi. İlk önce Karaman Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret eden Bakan Özhaseki, sonra Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde düzenlenen çalıştaya geçti.

FABRİKALARIN NEDEN OLDUĞU KİRLİLİĞE TEPKİ

Bakan Özhaseki, çalıştayda yaptığı konuşmada fabrikaların neden olduğu kirliliğe tepki gösterdi. Fabrikaların akşam saatlerinde arıtma tesislerini kapattıklarını ancak bunun bakanlık tarafından 7 gün 24 boyunca takip edildiğini hatırlatan Bakan Özhaseki, ''Bir taraftan insanlar kirletiyor, bir taraftan vahşi şekilde üretilen atıklar var. O üretimden dışarı atılan bir kısmı zehirli, bir kısmı kimyasal atıklar; asıl tehlikeli onlar. Kocaman fabrika çok elektrik yakıyor diye, akşam saat 20.00'de elektriğin fişini çekiyor, arıtma tesisini çalıştırmıyor. Kirlilik de dışarı veriliyor. El insaf arkadaşlar. Güya akşam saat 17.00'den sonra memurlar gelmez diyorlar, ne kurtardık kârdır diyorlar. 7/24 izleniyorlar. Dünyada her şey para mı?'' diye konuştu.

'TÜRKÜ SÖYLEMİYORLARDI, SÖYLÜYORLAR'

Konuşmasında terörle mücadeleye de vurgu yapan Bakan Özhaseki, ''Bir tarafta PKK gibi bela, önce hak arama mücadelesi gibi çıktı, fakat Ak Parti döneminde hak namına iddia ettikleri ne varsa verildi. Hapishanelerde işkence yok. İsim koyamıyorlardı, koyuyorlar. Türkü söylemiyorlardı, söylüyorlar. Yatırım yapılmıyordu, yapılıyor. Şimdi teröristlerin yakıp yıktığı yerleri ben tek tek yapıyorum. Hâlâ silah ne? Bizim yavrularımızı vurmak ne? Hangi dünya ülkesinde kaldı böyle bir şey'' dedi.

Terör örgütü IŞİD'in de bir proje ürünü olduğunu ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki şunları söyledi:

''Medeni dediğimiz ülkeler hâlâ destekliyor. Suriye'de niye olduklarını sormayacak mıyız? Sınırınız mı ortak, kültürünüz mü; sormayacak mıyız? Katiller ordusuna silah vermeye niye devam ediyorsunuz? Efendim 'IŞİD'e odaklanalım, konsantrasyonumuzu bozmayalım'. Aklımızla, zekâmızla alay ediyorlar. Ne IŞİD'i? IŞİD diye bir şey yok. İslam tarihi boyunca mezhepler vardır. İçinde IŞİD'in yeri yok. Tasavvufi akımlar vardır, içinde IŞİD'in yeri yok. Ne bu peki? Uyduruk bir örgüt. Kendi uydurdukları proje bir örgütü oraya koydular, onu bahane ederek geliyorlar. Onu yok etmek için geliyorlar. Önce bir alan açtılar. Ne büyük IŞİD'miş Suriye ve Irak'ın yarısını aldı götürdü adamlar. Şimdi ne oldu peki? Yavaş yavaş çekiliyorlar. 5 bin, 10 bin kilometre öteden niye geldiniz buraya? Biz bunları sormayacak mıyız? 'Demokrasi ve insan haklarını geliştirmek için buradayız'. Yapmayın ya, hangi ülkeye demokrasi götürdünüz; sormayacak mıyız bunları? Gözyaşı, ayrılık götürdüler. Asrın başında cetvelle çizdikleri ülkeler coğrafyasını şimdi şehir şehir bölüyorlar, sonra kavim kavim, sonra da mezhep mezhep bölecekler. ''



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