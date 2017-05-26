Bakan Özhaseki: FETÖ’cüler şeytandan bile 2 tık öndeler

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye’ye içeride ve dışarıda en büyük zarar veren örgütün FETÖ/PDY olduğunu söyledi. Özhaseki, "Bunlar ABD’den Fethullah Gülen’i Humeyni gibi getireceklerdi. Allah yüzümüze baktı ve oyunları bozuldu. FETÖ’cüler şeytandan bile 2 tık öndeler" dedi.

Kayseri'nin İncesu İlçesi'nde toplu temel atma törenine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, belediyelerin yıllar önce ideolojik belediyecilikte yönetildiğini, buralarda bankamatik memur ve işçiler çalıştırıldığını söyledi. 21 yıllık belediyeciliği döneminde duyulmayan ve atılmayan iftira kalmadığını söyledi. Özhaseki, “Türkiye’de ideolojik belediyecilik dönemi bitti. Büyükşehir Belediyeleri günümüzde ilçe belediyelerinin zengin ortağıdır. Bu ilçe belediyeleri zengin ortaktan ellerinden geldiğince yararlansın. Herşeyin başı iyi niyet ve gayrettir. Bakanlığım dönemimde belediyelerde yanlışları parti gözetmeksizin başkanlarını uyarıp düzeltmeye ve yardım etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Özhaseki, Ramazan öncesi şehit haberiyle yüreklerin dağlandığını söyleyerek, şöyle devam etti:

"PKK son 2 yıldır azmıştı. 4 devletin bir araya getirdiği Kürt devleti oluşturma ve PYK yapma fikrini hayata geçiremediler. Bu PYK devleti kurulsaydı o 4 devlete uşaklık yapacaktı. Türkiye’den de 15-20 ili koparıp akılları sıra bu PYK devlete bağlayacaklardı. Dağlarda saklı gizli kalmış PKK’lıları devletimiz güvenlik güçlerimiz kararlıklı ve büyük fedakarlıklarla temizliyor. Devletimizin iki eli var. Birincisi kötüye, bölücüye ve şamar olarak gerçekleşir. Diğer kolu da mazluma yardım eli uzatır. Şimdi biz Güneydoğu’da mazlumların evini yapıyoruz. Güneydoğu'daki vatandaşlar 'Bize siz ve devletimizin güvenlik güçleri buralardan gitmesin. Bizi bu çakalların eline bırakmayın. Güvenliğimizi sağlayın' diyorlar. Bakın dağlara şimdi buralardan adam gitmiyor. Son 1 yılda dağlara giden sayısı 40 kişi. İnşallah bu olaylar son olur."

'FETÖ ŞEYTANDAN 2 TIK ÖNDE'

Bakan Özhaseki, Türkiye’nin içeride ve dışarıda en büyük mücadeleyi FETÖ/PDY örgütü ile verdiğini, bu örgütün ülke aleyhine çalışan en önemli örgüt olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Allah yüzümüze baktı. Bunlar darbe başarılı olsaydı ABD’den Humeyni getirir gibi getireceklerdi. Millet sokağa dökülecekti. İç çatışma olacaktı. Bugüne kadar uçaklarımıza hatalı hedefler veren boş tarlaları bombalatan operasyonlarımızı haber verenlerin bunlar olduğu ortaya çıktı. Bunlar Türkiye’nin aleyhine Ermeni terör örgütleri, DHKPC ve bazı yabancı ülkelerde daha fazla zarar verdiler ve vermeye devam ediyorlar. Yani şuanda en önemli örgüt FETÖ örgütüdür. Liderimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı ve cesur tutumu ve vatandaşlarımızın duyarlılığı sonucu bunların oyunu bozuldu. Bu adamların hepsi çok zekiler. Hatta şeytandan bile 2 tık öndeler."



FOTOĞRAFLI