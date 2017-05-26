Bakan Özhaseki: FETÖ’cüler şeytandan bile 2 tık öndeler (2)

BAKAN ÖZHASEKİ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANISINA FİDAN DİKTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'deki programları çerçevesinde Melikgazi Kazım Karabekir Mahallesi Kentsel Dönüşüm Temel Atma törenine katıldı. Temel atma töreninde gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bakan Özhaseki, Türkiye’de son yıllarda yaşananları “Beka meselesi” olarak niteledi. Yaşananların neticesinde Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde güvenliğin sağlandığını dile getiren Özhaseki, “Türkiye zor günlerden geçiyor. Son 2 yıldır yaşadıklarımız Türkiye’nin varlık yokluk meselesidir. Geride bıraktığımız 1 yıl içinde bu ülke harbe girdi. Hamdolsun başardık. Güneydoğu bölgesinde güvenliğimizi sağladık. 15 Temmuz gibi bir badire atlattık. Neredeyse 40 yıldır darbe yapılmıyordu. Kimse ihtimal vermezken, herkesin içinde duran sinsi FETÖ örgütü bir darbe girişiminde bulundu. PKK ile bir mücadele içine girildi, 10 binden fazla PKK’lı kazdıkları çukurlara gömüldü. Paçavralarını da onlarla beraber gömdük" diye konuştu.

Bakan Özhaseki, temel atma töreni sonrası İçem Vakfı tarafından düzenlenen '15 Temmuz şehitleri anısına 248 can 248 bin fidan' etkinliğine katıldı. Özhaseki, "Bugünkü ağaçlandırmada 248 şehidimiz için fidan dikiliyor. O gün hiçbirimizin ummadığı bir olay oldu. İnsanları kandıran bu adi yapı gerçek yüzünü 15 Temmuz günü gösterdi. Allah'a şükür bunların karşısında dimdik ayaktayız" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Bakan Özhaseki, beraberindeki protokol ve öğrenciler fidan dikimini gerçekleştirdi. Özhaseki daha sonra İstanbul'daki etkinliklere katılmak üzere özel uçakla Kayseri'den ayrıldı.



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