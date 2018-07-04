Bakan Özhaseki: Ben idamdan yanayım

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "İdam işi biraz daha yükselmiş görünüyor; ancak enine boyuna tartışılması lazım. 'Avrupa Birliği' diye bir engel var. Lehine ve aleyhine şekilde teraziye konulduktan sonra Meclis'in takdiri eğer idamdan yana olursa ki ben idamdan yanayım, bunu açıkça söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da Meclis'ten böyle bir karar çıkarsa onaylayacağını söylemişti. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri birlikte takip edeceğiz" dedi.

Kayseri'den 24 Haziran'da yapılan genel seçimde AK Parti milletvekili seçilen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, adliyede düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Törene, Özhaseki ile birlikte mazbatasını alan AK Parti'nin 6 Kayseri vekilinden İsmail Tamer ve Hülya Nergis ile Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. Tören sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, şunları söyledi:

''Zamanında, normal yapılan, kavgasız, gürültüsüz, herkesin gizli bir şekilde vicdanı ile baş başa kalarak, oy attığı yine herkesin gözü önünde açıktan sayılan ve sonuçları bağımsız irade tarafından tescillenen bir ortam, ülkede seçim güvenliğinin olduğunu gösterir. Hele hele Türkiye gibi katılımların yüzde 90'lara, Meclis'te temsillerin de yüzde 98'lere ulaşması, ülkemizin demokratik açıdan geldiği noktayı gösterir. Türkiye'yi ne kadar karalarlarsa karalasınlar, istediği siyasi emellere ulaşamayanlar, Türkiye üzerinde istedikleri gibi Batı'ya ağıtlar, şikayetlenmeler ve ülkesini kötü gösterme gayretinde olursa olsun, ülkemizin geldiği noktayı biliyoruz. Bunun için Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun; ama bunu daha iyiye götürmek için büyük bir gayret veriyoruz. İçinde bulunduğumuz bu ortamlar aslında meslek değil. Siyasetin süresi, vatandaşın istemesiyle doğru orantılıdır. Yani siyaset 3 sene mi yapılır, 20 sene mi yapılır, 30 sene mi yapılır; bütün bunların süresi, vatandaşın istemesiyle oluyor. 'Vatandaş sizi ne kadar seviyor, sizi ne kadar istiyor?' onunla ilgilidir. Sizin görev sürenizi uzatırsa devam edersiniz. Vatandaş sizi istemezse görev süreniz dolmadan sizi bitirir.

'VATANDAŞ PİYASALARDAKİ RAHATLAMALARI GÖRECEK'

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine neden geçildiğini anlatan Özhaseki, "Türkiye'deki askeri vesayet kırıldığı gibi bürokratik vesayette kırılsın, vatandaşın devlet kapılarında işleri aksamasın, yatırımlar çok hızlı bir şekilde yapılsın; diye geçtik. Türkiye içinde bulunduğu coğrafyayla ilgili zor bir bölgede. Bu zorlu coğrafyada ayakta kalmanın tek şartı, güçlü olmak. Güçlü olmak için de böyle bir sisteme ihtiyaç olduğunu belirttik. Vatandaş da bize inanarak, güvendi. Şimdi sıra bizde. İnşallah vatandaş bunun etkisini görecek. Piyasalardaki rahatlamaları, ekonomideki yükselişi görecek" dedi.

'AVRUPA BİRLİĞİ, DİYE BİR ENGEL VAR'

Bakan Özhaseki, son dönemde dile getirilmeye başlanan 'idam' taleplerine ilişkin şöyle konuştu:

"Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra vatandaş, bunu yapanların idam edilmesini istedi. Bu konu Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi bir Anayasa meselesi. Anayasa da Meclis'te çoğunluğu sağladığınızda yapılacak bir şey. Özellikle son birkaç gündür gündemi meşgul eden, içimizi yakan, hepimizi öfkelendiren çocuklarla ilgili bu konularda da idam işi biraz daha yükselmiş görünüyor; ancak bunun enine boyuna tartışılması lazım. 'Avrupa Birliği' diye bir engel var. Lehine ve aleyhine şekilde teraziye konulduktan sonra Meclis'in takdiri eğer idamdan yana olursa ki ben idamdan yanayım, bunu açıkça söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da Meclis'ten böyle bir karar çıkarsa onaylayacağını söylemişti. İnşallah önümüzdeki günlerde gelişmeleri birlikte takip edeceğiz."



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