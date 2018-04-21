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Bakan Özhaseki: AK Parti- MHP ittifakından doğan sinerjiyi millet sevdi

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, seçimlere en hazır partinin Ak Parti olduğunu söyleyerek, "Seçime rahat gideceğiz. Ak Parti, MHP ittifakından bir sinerji doğdu ve millet bunu sevdi'' dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet...

Bakan Özhaseki: AK Parti- MHP ittifakından doğan sinerjiyi millet sevdi
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, seçimlere en hazır partinin Ak Parti olduğunu söyleyerek, "Seçime rahat gideceğiz. Ak Parti, MHP ittifakından bir sinerji doğdu ve millet bunu sevdi'' dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, eski adıyla Erkek Sanat Okulu olarak bilinen 76 yıllık Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 3'üncü Geleneksel Mezunlar Buluşması'na katıldı. Bakan Özhaseki burada gazetecilerin sorunlarını yanıtladı. Bakan Özhaseki, Güneydoğu'da devam eden çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Özhaseki, "Ülkenin Güneydoğusu'nda kötü günler yaşanmıştı. O günler geride kaldı. Mağduriyeti gidermeye çalıştık. 70 bin hasarlı, 26 bin konut yıkılmıştı. Vatandaşlar akrabalarının, eş ve dostlarının yanında kalıyordu. Süratle projeler yapıp, vatandaşın terörden yıkılan evlerini yeniden yaptık ve kendilerine teslim ettik. Bu süreçte mağdur olmasınlar diye kira ve eşya yardımı yaptık. Zorda olanları destekledik. Dün ayağımızın tozuyla Şırnak ve İdil'den geldik. Sokaklar mahşer yeri gibiydi. Alkış, dua, destek vardı. Kıt bütçeyle halkın mağduriyetini gidermeye çalıştık. Tüm bunlara karşı PKK'nın burada yapılan çalışmalara karşı olumsuz propagandası var. PKK'nın özellikle üs seçtiği Şırnak'ta devletin şefkatini gösterdik" dedi.
GÜNEYDOĞU'DA GÜVENLİK SAĞLANDI
Güneydoğu'da güvenliğin sağlandığını belirten Bakan Özhaseki, "Bildiğiniz gibi buralarda daha önce yapılan seçimler, vatandaşın hür iradesiyle gerçekleşmedi. Bunu son olarak Haziran seçimlerinde gördük. Sandıkların çoğunluğunda HDP çıktı. Çok enteresandır, bir tek fire yok, yanlış mühür yok, hasta yok, iptaller hiç yok. Sandıklardan yüzde 100 PKK uzantılı partinin çıkması garibimize gitti. Araştırdık. PKK köylere mahallelere gitmiş 'buradan bir tek oy çıkarsa sizi öldürürüz' diye tehdit etmiş, şimdi öyle değil. Güneydoğu'da güvenlik sağlandı. Vatandaş gece evine rahat gidebilir ve oy kullanabilir hale geldi. Devlet buralarda hızlı davranıp şefkat elini uzatınca PKK'nın vahşi yüzünü vatandaş gördü. Kısacası devlet yara sardı. Şunun üzerine basa basa bir daha söylüyorum; PKK Kürt vatandaşımızın temsilcisi değildir" diye konuştu.
'SEÇİME RAHAT GİDECEĞİZ'
Bakan Özhaseki, erken seçim ve Cumhurbaşkanlığı ittifakıyla ilgili olarak da, "Seçimlere en hazırlıklı parti Ak Parti'dir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sayesinde seçime ne kadar hazır olduğumuzu gördünüz. Biz kongrelerimizi düğün salonlarında, sandalyelerin havada uçuştuğu ortamlarda değil, mitinglerle yaptık. Seçime rahat gideceğiz. MHP ile Cumhur ittifakına gelince 15 Temmuz sonrası ülkemiz büyük badire atlattı. Afrin'de mücadele verildi. Milletin asıl sorununun beka sorunu olduğu görüldü. Ak Parti, MHP ittifakından bir sinerji doğdu ve millet bunu sevdi" ifadelerini kullandı.
Bakan Özhaseki, kurulduğu 1942 yılından beri yaklaşık 20 bin nitelikli eleman yetiştiren Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bilişim teknolojileri, elektrik, elektronik, metal, mobilya, metaruluji, iç mekan tasarımı, motorlu araçlar, uçak bakımı dallarında öğrencileri hayata hazırladığını söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaski, daha sonra okul ve atölyelerine 5 milyon 165 bin TL yatırım gerçekleştiren Simfer, Dener makine, Bayraktarlar-Merkay, Tekin Boya,Yener Metal, Router makine başta olmak üzere kamu ve özel sektör yetkililerine, okul yöneticileri ve  mezunlar derneği yöneticilerine birer şilt verdi.

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