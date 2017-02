Bakan Ömer Çelik: Rejim tüccarlığı yapıyorlar

AVRUPA Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, Anayasa değişikliğiyle ilgili rejim değişikliği tartışmalarının yapıldığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti rejimiyle bu halkın sorunu yoktur ama rejim değişikliği adı altında rejim tüccarlığı yapanlar var" dedi.AB Bakanı Ömer Çelik, Adana'da AK Parti İl Teşkilatı'nın 83'üncü Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte büyük ilgi gören Bakan Çelik'e, AK Parti Adana milletvekilleri ile çok sayıda partili eşlik etti. AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni ve Adana Milletvekili Tamer Dağlı'nın konuştuğu etkinlikte kürsüye çıkan Bakan Çelik, 16 Nisan'da yapılacak referandumda güçlü bir 'Evet' için herkese sorumluluk düştüğünü belirtti.'DEMOKRASİYE KARŞI ODAK OLMAKTAN HANGİ PARTİ KAPATILIRDI?'Türkiye'de rejim değişikliğiyle ilgili söylentilerin bulunduğunu anlatan Bakan Çelik, şöyle devam etti:"CHP'ye hatırlatıyorum. Türkiye'de rejim değişikliğinin ne olduğunu yine söylüyorum. Her darbe bir rejim değişikliğidir. 367 garabeti rejim değişikliği teşebbüsüdür, e-muhtıra da öyledir. Meclis kürsüsüne çıkıp da, 'Bu meclisin anayasa değişikliği yapma yetkisi yoktur' demek bu TBMM ve halkın iradesine karşı rejim değişikliği teşebbüsüdür. Bize rejim değişikliğinin ne olduğundan bahsetmesinler. Bu ülkede laikliğe karşı odak olmak suçlamasıyla birçok parti kapatıldı ama anayasanın bütün maddeleri eşittir. Peki şunu soruyorum, demokrasiye karşı odak olmaktan acaba hangi parti kapatılırdı? Bütün siyasi hayatı boyuncu kimler demokrasiye karşı odak oldular?"'REJİM TÜCCARLIĞI YAPIYORLAR'Herhangi bir meselenin halka gitmesinden korkulmaması gerektiğini belirten Bakan Çelik, şunları kaydetti:"Bırakın halk karar versin. Halkın iradesi karşısında bir şey yoktur. Bu ülkede insanlar kendi ana dillerini konuşamazken, ideolojik kimlikleri yasaklanırken sesi çıkmayanlar bu ülkede halkın iradesi gasp edilirken bunun bir rejim değişikliği olduğunu söylemeyenler bugün Meclis'in onayından geçmiş ve halkın onayına sunulacak bir teklifi rejim değişikliği olarak nitelendiriyorlar. Esas bunlar rejim üzerinden rejim tüccarlığı yapanlardır. Türkiye Cumhuriyeti rejimiyle bu halkın sorunu yoktur. Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletinin içerisinde bütün insanların özgür yaşadığı, anayasa ve yasaların öngördüğü şekilde halkın önüne sandığın gittiği, siyasetin halkın iradesiyle şekillendiği bir rejim her zaman destek görmüştür ama rejim değişikliği adı altında rejim tüccarlığı yapanlar var. Bu nedenle karşı çıkanların bazıları bu değişikliği okumamıştır. Diğer kesimler ise bilerek konuyu saptırıyorlar."'PARTİ MESELESİ DEĞİL'Sandıkta sonucun net olarak ortaya çıkacağını bildiren Bakan Çelik, şunları vurguladı:"Sandık kurulacak. İstediğimiz şey vatandaşımızın iradesi sandığa net bir şekilde yansısın. Çıkacak sonuca hepimiz saygı duyarız. Biz sistem krizlerinin önüne geçmek için ülkemizin geleceği için bu değişikliği istiyoruz. Bu bir parti meselesi değil, devletimizin meselesidir. Devletimizin daha güçlü ilerlemesi için bunu istiyoruz. Geçmişte siyasi partileri ziyaret ettik. Her partinin eşil temsil edildiği komisyon kuruldu. Biz başkanlık sistemini istedik ama onlar parlamenter sistemi istediler ama önümüze kendi tekliflerini getirmediler. Meclis bir anayasa yapamadı. Şimdi sivil bir iradeyle halkın onayına sunulacak bir teklif yapıldı. AK Parti en çok halkın sandıkta konuştuğu zamanları sever."

