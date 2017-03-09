Bakan Müezzinoğlu: Kıdem tazminatı reformu bu yıl yapılacak (2)

İŞÇİLERE SESLENDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) çalışan işçilerle buluştu. OMNİA Nişasta Fabrikası'nda çalışan işçilerle öğle yemeği yiyen Bakan Müezzinoğlu, plastik sandalyenin üzerine çıkarak işçilere seslendi. Referandumda 'evet' kararı çıkması için çalıştıklarını belirten Bakan Müezzinoğlu, "Ülkemizin kalkınmasını istemiyorlar ama, 'evet' çıkarsa onlara gereken yanıt verilmiş olacak. Artık karar milletin elinde olacak. Cumhurbaşkanından millet memnun olmazsa elinden bu yetkiyi alacak" dedi.

Bir süre işçilerle sohbet eden Bakan Müezzinoğlu, sonrasında AOSB yönetimini de ziyaret etti.

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