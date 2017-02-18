Bakan Müezzinoğlu: Gelecek vizyonu oluşturacak sistemin arifesindeyiz

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (BURSA),()- ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, referandumla ilgili olarak "Sorun üreten bir sistemden gelecek vizyonu oluşturabilecek bir sistem dönüşümünün arifesindeyiz" dedi.

Çeşitli ziyaretler için Bursa'nın Orhangazi İlçesi'ne gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Orhangazi Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz, Garnizon Komutanı Per.Yzb. Gökhan Su, Ak Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun, Ak Parti ilçe başkanı Mustafa Kaya ile birlikte esnafı ziyaret etti. Bakan Müezzinoğlu, daha sonra Ak Parti Orhangazi İlçe Başkanı Mustafa Kaya’nın kız kardeşi Gülhanım Kaya’ya ait, diyetisyen kliniğinin açılışına katıldı. Açılışın ardından işyerinin bulunduğu binada bulunan CHP Orhangazi İlçe Başkanlığı binasına giren Bakan Mehmet Müezzinoğlu, İlçe başkanı Sevim Turan ve diğer partililerle kısa bir sohbet etti, CHP’lilere başarılar diledi.

'TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ BİR SİYASİ SİSTEME İHTİYACI VAR'

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası'nın Turizm çalıştayı'na katılan Bakan Mehmet Müezzinoğlu burada yaptığı konuşmada Orhangazi'nin stratejik konumu olduğunu belirterek, Osmangazi Köprüsü'nden sonra bu stratejik konumu daha önemli bir noktaya geldiğini ifade etti. Türkiye'nin güçlü bir siyasi sisteme ihtiyacı olduğunu belirten Bakan Müezzinoğlu şöyle konuştu:

"70'li yılarda anarşi sağ sol olaylarıyla, 80'li yıllarda bir farklı boyutuyla, 90'lı yıllarda, işte 28 Şubat postmodern darbe girişimleriyle, 2000'li yıllarda milletin siyasi iktidar olarak güçlü destek vermesine rağmen, siyasi iktidara kurulan, milli iradeye kurulan tuzaklarla uğraşmaktan bir taraftan sorunları çözelim, bir taraftan bu sorun üreten merkezlerden milletin iradesini kurtaralım. Ama bir türlü arkamızda bırakıp da ya gelecek vizyonu şekillendirelim ve buna sımsıkı sahip çıkalım diyeceğimiz o rahat huzurlu günleri yakalayamadık. Bunun değişik nedenleri var. Ama bugün özellikle bir referandum sürecine girdik. Sorun üreten bir sistemden gelecek vizyonu oluşturabilecek bir sistem dönüşümünün arifesindeyiz. Yani seçimlerin ne zaman olabileceği belli olmadığı, siyasi partilerin hangi gün hangi oyunlarla kaça bölüneceğini, hangi milletvekillerinin transfer olup da hangi siyasi partilerin koalisyon kuracağını, değişik değişik örneklerini yaşayarak bedel ödediğimiz geçmişten artık 5 yıllık yetki verilen, 5 yıl sonra hesap sorulan, 5 yıl süresince hedefleri konulan ve o muassır medeniyet seviyesinin ilerisindeki hedefe güçlü yolculuk yapan, sanayicisini, üreticisini, girişimcisini, darda zorda olanını ve gelecek vizyonunu şekillendiren güçlü bir siyasi sisteme ihtiyacımız var. İnşallah bu güçlü siyasi sistemden artık tek bir beklentimiz olacak. Sorunlarımı çöz ve gelecek vizyonunu koy. Çünkü sorun üreten bir yapıyla artık muhatap olmamalıyız. Krizlerin yaşandığı, ikide bir belirsizliklerin olduğu ve bu belirsizliklerin bedelini hiçbir suçu olmayan, emeğini yüreğini gayretini sağlıklı olağan koşullara göre düzenleyen ama yanlış yönetimler dolayısıyla bedelini kendisinin ödediği süreçlerden artık bu ülkeyi ve bu milleti kurtarmamız lazım. Bu büyük millet, Alman milletinden daha geri, daha az üreten, daha gönlü zayıf, daha az zeka anlamında geri bir millet değil. Ne İngilizinden, ne Fransızından ne Japonundan çalışkanlığıyla üretkenliğiyle. Bu millet, dünya milletleriyle yarışta bende varım diyebilecek iradesi de , gücü de, DNA'sıda, mazisi de var olan bir millet. Dolayısıyla büyük hedeflere güçlü sistemlerle, güçlü sistemle birlikte o muasır medeniyet seviyesinin üzerindeki hedefe inşallah hep beraber yürüyeceğiz."

'1 OYLA KURTULAN AK PARTİ DEĞİL, MİLLİ İRADEYDİ'

Sanayiciler için, 14 yıllık Ak Parti döneminde 2 tane sıkıntılı yıl geçirildiğini ifade eden Bakan Müezzinoğlu "Biri 2009 yılı. Dünya ekonomisinin krize gittiği, dünya çapında bir krizin ülkemizi teğet geçecek dediğimiz bir kriz sürecinde bizim ülkemizde sizler de etkilendiniz. Peki biraz gerisine gittiğimizde ülkemizde ne vardı; yüzde 47 oy almış bir siyasi partiye kapatma davası vardı. Bir savcı kapatma davası açtı. 11 hakim, 5 ay süresince milletin iradesini, siyasi istikrarı bıçağın sivri ucunda tuttu. Bir taraftan kesiyordu, bir taraftan deliyordu. Hem ekonomimizi, hem özgüvenimizi, hem yatırımcının geleceğe ait hedeflerini, ister istemez dur bakalım dedirtti ve o bir yılımızda bir baktık ki işsizlik yüzde 13.5'lere kadar çıktı. Niye, dünyanın daraldığı bir noktada istikrarlı bir Türkiye'nin yüzde 47 oy almış bir siyasi partiye dava açabilme yetkisini tek bir kişi kendisinde görüyor, 11 kişi de 5 ay süresince bu milletin iradesiyle papatya falı gibi bir oyla kurtuluyor, bir oyla kapanıyor. 1 oyla kurtuldu. Kurtulan AK Parti miydi? Kurtulan Recep Tayyip Erdoğan mıydı? Kurtulan demokrasimizdi, kurtulan milli iradeydi, kurtulan hukuk devletiydi" dedi.

'İSTİKRARLI SÜREÇLERDE HEDEFE YÜRÜYECEĞİZ'

Gezi olaylarından önce faizlerin yüzde 5'in altına ineceğine herkesin inandığını söyleyen Bakan Müezzinoğlu, "2013 gezi olaylarından önce mayıs ayında bu ülkede faizlerin yüzde 5'in altına ineceğine artık bu salondaki neredeyse yüzde 100'ümüz inanıyorduk. Yüzde 100'ümüzün faizlerin yüzde 5'in altına inecek, ona göre yatırım yapayım, ona göre işimi büyüteyim diyen bir yapıdan birdenbire o gezi olaylarıyla kurulan tuzakla bugün faizler şöyle bir 10'un altına inse dediğimiz günlere bu sistem ve bu sistemle isteyeni karagöz hacivat gibi oynattığı bir noktadan bu milleti de bu ülkeyi de kurtarmamız lazım. Bunun arifesindeyiz. Takdir milletin vicdanında, aklında ve geleceğe ait umutlarında ve günlerindedir. İnşallah bu süreçten sonra Türkiye bir farklı noktayı yakalayacaktır. Milletin arkasında güçlü durduğu iktidar, iktidarın millete karşı sorumluluklarını yerine getirdiği ve istikrarlı bir dönem, istikrarın getirdiği ekonomik istikrar ve ekonomik istikrarın getirdiği büyüme, gelişme, dünya ile yarışta ben de varım diyebilme ve o büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere vasiyet olarak bıraktığı bu büyük Türk milletine muasır medeniyet seviyesinin üzerinde yer yakışır. İşte o hedefe o istikrarlı süreçlerde inşallah hep beraber yürüyeceğiz" diye konuştu.

'2017'DE ÖZGÜVENİMİZİ YENİDEN KAZANACAĞIZ'

"2016'nın ağır sıkıntılarını hep beraber paylaşarak minimize edecek, öz güvenimizi yeniden toparlayacak ve cesaretimizle daha ileri bir adım daha güçlü bir adım daha fazlasını yapma gayreti içerisinde olacağız" diyen Bakan Müezzinoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Daha çok istihdam, daha çok üretim, daha çok rekabet, dünya ile daha güçlü bir yarış. Bu anlamda gerek Başbakanımızın açıkladığı ekonomik destekler, gerekse bizim iki hafta önce sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın katılımıyla yaptığımız çalışma hayatında milli seferberlik. '1.5 milyon çalışmak istiyorum' diyen kim varsa bize gelsin. Yeterki çalışmak istesin. Siz yatırımcılarımızın da girişimcilerimizin de, üreticilerimizin de yanınızdayız. Gerek KOBİ'lerde KOBİ destekleriyle, gerekse ekonomik anlamda diğer SSK primlerini, vergilerini 3 ay Ocak, Şubat, Mart ayını, Ekim, Kasım, Aralık ayına erteliyoruz. 1.5 milyon artı istihdamınızın 1 yıl süresince bütün vergi yüklerini üstleniyoruz. 773 lirayı biz üstleniyoruz. Yalnız alınterinin karşılığı sıcak parayı eline verin, devlete vereceklerinizin tamamını biz sizin adınıza verelim. 773 lira ve 1.5 milyon genç, işsiz, iş arıyorum, çalışmak istiyorum diyen kadınına, engellisine ve gencine bu alanı açıyoruz. Önceki gün açıklanan yüzde 12.1'lik işsizlik rakamı muhtemelen Kasım ayının rakamı. Aralık ayının rakamı Mart ayında gelecek, Mart'ta da muhtemelen 12.2 veya 3 diyecek hafif bir yükselme olabilir ama 2017 Ocak ayından itibaren işsizlik oranları önce bir duracak, sonra da bizim o yaygın çalışmalarımızla, sizlerin geleceğe olan sahip çıkmanız ve güven duygunuzla daha çok istihdam etme, daha çok üretme, istihdamdaki yükünüzü azaltarak daha güçlü rekabet etmeyi başaracak ve inşallah bu 1,5 milyon istihdamı başaracağız. Hem siz üretin, hem ülke kazansın hep birlikte Türkiye'yi o arzu ettiğimiz üst noktalara birlikte taşıyalım. Burada paylaşarak sıkıntılarımızı azaltacak ve yarınlarda paylaşarak mutluluklarımızı çoğaltacak ve büyüteceğiz"

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