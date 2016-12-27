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Bakan Müezzinoğlu'dan alkol zammına İnönü'lü cevap (4)

MÜEZZİNOĞLU TEKİRDAĞ'DA CHP'YE YÜKLENDİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Edirne ve Keşan'dan sonra karayolu ile geldiği Tekirdağ'da, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve partililerle bir araya geldi. Yeni anayasa...

Bakan Müezzinoğlu'dan alkol zammına İnönü'lü cevap (4)

MÜEZZİNOĞLU TEKİRDAĞ'DA CHP'YE YÜKLENDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Edirne ve Keşan'dan sonra karayolu ile geldiği Tekirdağ'da, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve partililerle bir araya geldi. Yeni anayasa çalışmalarını anlatan Müezzinoğlu, CHP'nin millete gitmekten korktuğunu belirterek şunları söyledi:
"Bu ülkenin temel sorunlarından biri inşallah çözülecek. Ve bu anlamda da Milliyetçi Hareket Partisi, başta genel başkanı olmak üzere, parti yöneticilerine ve meclis grubuna da teşekkür ediyorum. Gerçekten milletin temel sorunlarından birini millete götürülmesine aracılık ediyor, yardımcı oluyor. Esasında demokrasinin çok sıradan, çok normal bir örneğini gösteriyor. Yani madem ki burada bir sorun var, bunu millete götürelim. Ama ne yazık ki burada anlamakta zorlandığım bir Cumhuriyet Halk Partisi duruşu var. Her zaman olduğu gibi yine milletten korkuyor, milletten kaçıyor ve milleti korkutuyor. Ey CHP, bu millet korkmaz, korkmayan bir millet olduğunu 15 Temmuz akşamı görmeniz lazım. Ne olur siz de bu milletten korkmayın. Kurucusu, Cumhuriyetimizin kurucusu diyorsunuz, partimizin kurucusu diyorsunuz, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatında korku diye bir şey yoktur. Hele hele milletinden hiçbir zaman korkmamıştır. Milletine yaslanarak o istiklal mücadelesini vermiştir. Ve o nedenle Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir demiştir. Ama işte bir anayasa değişikliğinin millete gitmesinin önünde şimdi komisyonlarda da dünya kadar atraksiyon yapıyor, dünya kadar bu milletin değerleriyle örtüşmeyen örnekleri sergiliyor."
Bakan Müezzinoğlu, toplantının ardından partililerle sohbet ederek şehirden ayrıldı.

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