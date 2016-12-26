Bakan Müezzinoğlu'dan alkol zammına İnönü'lü cevap (2)- Yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürlerine

'Bakan Müezzinoğlu'dan alkol zammına İnönü'lü cevap' başlıklı haberde, içki zammı ve laiklik anlayışı arabaşlıklı bölümlerde düzeltme yapılarak yeniden geçildi.

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YENİDEN



Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY / EDİRNE, () - ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, işadamlarıyla bir araya geldiği toplantıda alkol zammına ilişkin soru üzerine İsmet İnönü'den örnek vererek, "Rahmetli İnönü döneminde tütüne zam yapılıyor, sigaraya. Tepkiler gelince o da diyor ki 'parası olup içenin parasından, içmeyenin sağlığından yararlanacağız.' Biz de şimdi içenin parasından, içmeyenin de sağlığından yararlanacak bir yolculuk yapıyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere sabah saatlerinde karayoluyla Edirne'ye geldi. Yapımı tamamlanan yeni Karaağaç Köprüsü'nü inceleyen Bakan Müezzinoğlu, 1943 metre uzunluğundaki köprünün çok önemli olduğunu belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Günay Özdemir ve beraberindekilerle bir süre köprüde yürüyen Bakan Müezzinoğlu, daha önce yüzerek geçtiği Meriç'i bu kez köprüden yürüyerek geçtiğini söyledi.

'AHİLİK ESNAF FONU' KURULUYOR

Köprü incelemesinin ardından Karağaç Mahallesi'ndeki bir kahvede çay içerek vatandaşlarla sohbet eden Bakan Müezzinoğlu, daha sonra işadamlarıyla Lalezar restoranda bir araya geldi. Burada gelen soruları cevaplayan Bakan Müezzinoğlu, yakında bir ahilik esnaf fonu kurulacağını açıkladı. Fonun Bakanlar Kurulu'na sunulacağını kaydeden Mehmet Müezzinoğlu şunları anlattı:

"Bir ahilik esnaf fonu kuruyoruz. İnşallah yarın Bakanlar Kurulu'na sunumunu yapacağız. Zora düşen, işyerini kapatmak zorunda kalan küçük esnafımız ve Bağ Kur'lumuz esnafımızla ilgili onların da aynı işsizlik fonu olduğu gibi bir esnaf fonu olacak. Adını da 'Ahilik fonu' olarak değerlendiriyoruz. Henüz daha kamuoyu ile paylaşmadık. Yarın Bakanlar kurulunda sunumuna yapacağız, daha sonra son şeklini alınca da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soracağız. İnşallah 2017'nin ilk esnafla ilgili düzenlerden biri de bu olmuş olacak."

İÇKİ ZAMMINA İNÖNÜ'LÜ CEVAP

Konuşmaların ardından yerel bir gazetede köşe yazarlığı yapan emekli öğretmen Beyazıt Sansı, Bakan Müezzinoğlu'na içki zamlarını sordu. İçki zamları nedeniyle kaçak üretimin arttığını anlatan Sansı, piyasada Bulgar ve Yunan rakılarının içildiğini söyledi.

Bakan Müezzinoğlu bu soruya, dün İsmet İnönü'nün 43'üncü ölüm yıldönümü olduğunu hatırlatarak şöyle yanıt verdi:

"Özellikle sosyal yara kısmında gireyim. Sayın rahmetli İnönü döneminde tütüne zam yapılıyor, sigaraya. Kamuoyundan da tepki geliyor 'Paşam, millet zaten fakir, fukara, zor bulduğu bir sigara var, ona da zam yapıyorsunuz' diyorlar. O da diyor ki 'parası olanın içenin parasından, içmeyenin sağlığından yararlanacağız'. Hocam biz şimdi içenin parasından içmeyenin de sağlığından yararlanacak bir yolculuk yapıyoruz.

LAİKLİK ANLAYIŞIM

Edirne'ye ilk milletvekili adayı olarak geldiğimde sabah kahvaltılı toplantıda Beyazıt hocam ile tanıştık. Akşamı da tanıtım yemeği veriyor. Çok kalabalık bir toplantıydı. Hocam beni yakaladı, 'Seninle aramızda laiklik konusunda sorun var. Yemek ikram ediyorsun rakı yok' dedi. Hekimlikte alkolün faydalı olduğuna dair tek bir bilimsel çalışma yok. Tam aksine alkolün sağlığa zararları her konuda var. Hekim olarak alkole karşıyım. Laikliğe gelince bu yemeği ben veriyorum, ne ikram edeceğime ben karar veririm. Yarın akşam sen yemek verirsen, orada da ne ikram edeceğine sen karar verirsin. Benimde laiklik anlayışım budur."

Bakan Müezzinoğlu ve beraberindekiler daha sonra Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'ndeki konferans salonunda öğrencilerle bir araya geldi.

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