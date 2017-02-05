Bakan Müezzinoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi

Edip TEKİN/BURSA, () - ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Anayasa değişikliğiyle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eleştirilerine cevap verdi.

Ak Parti Bursa İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Bakan Müezzinoğlu, referanduma sunulacak yeni anayasa çalışmasıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yargıya yönelik değerlendirmelerine tepki gösterdi. Bakan Müezzinoğlu, şunları söyledi:

"Buraya gelirken arabada onu (Kılıçdaroğlu’nu) dinledim. Diyor ki, 'Yargı siyasallaşacak. Yargıç, başkanının istediği kararı vermezse Cumhurbaşkanı o yargıcın ertesi gün görevine son verecek.' Resmen yalan söylüyor. Anayasa Mahkemesi’ne seçilen üyelerin görev süresi 12 yıl. 12 yıl boylunca görevinin başından onu kimse alamaz. HSYK üyelerinin 7’sini TBMM, 4 üyesini Cumhurbaşkanı seçecek. Peki, daha önce seçilen HSYK üyeleri siyesi değil miydi? Siyaseti bu kadar aşağılayan, güvenmeyen ve milletin seçtiklerini aşağılayan küçük gören bir anlayış ancak bu kadar seviyesiz olur. TBMM, HSYK’ya üye seçtiği zaman yargı siyasallaşmış oluyor ama adalet, polis akademisinden, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden seçilince adalet siyasallaşmış olmuyor."

Referandumun normal bir seçim olmadığını, milletin kaderiyle ilgili olduğunu belirten Mehmet Müezzinoğlu, "Bu güne kadar kapalı kapılar arkasında, vesayet odaklarıyla milletin ümüğünü sıkan bir sistemden, ipin ucunun millet eline geçtiği bir sisteme geçeceğiz. Bu dönüşümü engellemeye çalışan CHP ve HDP var. CHP milletten, milletin değerlerinden korktuğu için istemiyor. Dağdaki çoban dediği, göbeğini kaşıyan adam dediği için bu milletten korkuyor. Vesayet odaklarının emrinde olabilmeyi daha güvenli bulduğu için korkuyor" dedi.

Mehmet Müezzinoğlu, milletin bugünkü sistemle sorunu olduğunu iddia etti, yeni sistemde vesayet odaklarının zayıflayacağını milletin güçleneceğini ileri sürdü. Bakan Müezzinoğlu konuştuktan sonra toplantı basına kapatıldı.

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