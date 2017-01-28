Bakan Müezzinoğlu: Atatürk senin tapulu malın mı?

VERGİ VE PRİM BORCU YAPILANDIRMASI



Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın istişare toplantısına katılan Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, buradaki programın ardından Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın temsilcileriyle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Ağbal, vergi ve prim borcu yapılandırmasında ilişkin, "Vatandaşlarımız Mayıs ayı sonuna kadar peşin veya taksitlerini öderlerse, kanundan yararlanacaklar. Peşin ödeme indiriminden de yararlanacaklar" dedi.

Bakan Ağbal'ın konuşmasından sonra kürsüye çıkan Bakan Müezzinoğlu da, esnafın her türlü sıkıntısını çözmek için çalıştıklarını söyledi. Bakan Müezzinoğlu buradaki konuşmasının ardından Merinos Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ak Parti Osmangazi İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı.



BAKAN MÜEZZİNOĞLU: PATATES KAFALILARIN YÖNETTİĞİ BİR DÖNEMDEN GEÇTİK



Bakan Müezzinoğlu burada yaptığı konuşmada, yapımı uzun yıllar süren ve bir zamanlar patates deposu olması gündeme getirilen Bolu Tüneli örneğini vererek Ak Parti'nin yaptığı çalışmaları hatırlattı. Bakan Müezzinoğlu, "10 yıl önce bir Osmangazi ve Yavuz Selim Köprüsü'nü, bir Avrasya tünelini konuşmayı kimse aklından bile geçirmezdi. Çünkü 20 yıldır yapımı bir türlü bitmeyen Bolu Tüneli patates deposu olsun mu, olmasın mı diye patates kafalıların yönettiği bir dönemden geçtik" dedi.



'ATATÜRK SENİN TAPULU MALIN MI?'



Yeni anayasayla ilgili 'cumhuriyet elden gidiyor' şeklindeki eleştirilere değinen Bakan Müezzinoğlu, "1960’dan beri milletin kaderiyle oynamaya çalıştılar. Milli iradenin temsilcilerini idama götürdüler. Günü geldi milletin iradesiyle dalga geçtiler. Önümüzde, milletin kaderiyle oynamayı başaranların bundan sonra asla başaramayacakları bir dönüşümün arifesindeyiz. Dikkat ederseniz hayırcılar, bu milletten korkanlardır. Hayırcılar bu millet ve ülke ile ilgili farklı hesapları olanlardır. Hayırcıların hiçbiri, 80 milyonun hislerini yüreğinde hissetmiyorlar. Onlar milletten korktuğu için, herkesi korkak zannediyorlar. 'Cumhuriyet elden gidecek' diyorlar. Milleti korkutuyorlar. Ya Cumhuriyetin sahibi cumhurdur, cumhur. Şu cumhurdan bir günde korkmayın. Cumhuriyet, laiklik, Atatürkçülük elden gider diye korkuyorlar. Ya Atatürk senin tapulu malın mı? Atatürk bu genç cumhuriyetin kurucu lideri. Milletle kurdu Cumhuriyeti" şeklinde konuştu.



Referandumla ilgili konuşan Bakan Müezzinoğlu, "Son viraja geldik. Nisan ortasında sandık milletin huzuruna gelecek. Bu sandıkta millet elini vicdanına koyacak ve cumhurun başkanına yetkiyi verecek" dedi.



Bakan Müezzinoğlu buradaki programın ardından AK Parti Yıldırım İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı.