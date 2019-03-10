Bakan Kurum: Romanları mağdur etmeden kentsel dönüşümü tamamlayacağız

Şaban KARDEŞ- Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), () - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Romanların yaşadığı mahalleyi ziyaret etti. Kurum, "Bağlık Mahallesi'ndeki Roman vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde kentsel dönüşüm sürecini tamamlayacağız. Hak etmediğiniz manzarayı yakın zamanda görmeyeceksiniz. Toplu Konut İdaresi ile çalışma yapacağız. Sağlıklı ve güvenli konutlarda oturacaksınız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Çerkezköy'de AK Parti tarafından düzenlenen etkinliklere katıldı. Romanların yoğun olarak yaşadığı Bağlık Mahallesi'ne giden Bakan Kurum, burada parti otobüsü üzerinden konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini duyuran Kurum, "Cumhurbaşkanı'mız Kasımpaşa'da büyüdü. Roman vatandaşlarla maç yaptı, sokakta oynadı ve birlikte aynı camide namaz kıldı. Tüm Türkiye'nin Romanlarına helal olsun. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Biz birbirimizi Allah'ın kulu olduğu için seviyoruz. Hiçbir zaman Kürt, Türk, Alevi, Roman diye ayırt etmedik. Kimseyi ötekileştirmedik. Bu milletin bayrağı, devletin birliği, bekası için her zaman bir ve beraber olduk. Bundan sonra da birlik ve beraberlik uzun yıllar devam edecektir" diye konuştu.

'DEPREM RİSKİ TAŞIYAN BİNADA OTURAN VATANDAŞ İSTEMİYORUZ'

Bağlık Mahallesi'nde yaşayan Romanların kentsel dönüşümle ilgili sorunları olduğunu öğrendiğini belirten Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Bağlık Mahallesi'ndeki Roman vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde kentsel dönüşüm sürecini tamamlayacağız. Hak etmediğiniz manzarayı yakın zamanda görmeyeceksiniz. Toplu Konut İdaresi ile çalışma yapacağız. Sağlıklı ve güvenli konutlarda oturacaksınız. Önce millet ve memleket, diyoruz. Tüm şehirlerimizde gecemizi gündüzümü katarak çalışıyoruz. Millet Bahçeleri yapıyoruz. Kadınlarımız çocukları ile vakit geçirsin istiyoruz. Hedefimiz kişi başı yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak. Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz şehirlerimizin geleceği için bu projeleri bitireceğiz. 81 ilimizde Millet Bahçeleri'nin yapımına başladık. Kentsel dönüşümle alakalı deprem riski taşıyan binada oturan vatandaş istemiyoruz. Herkes eşit şartlarda yaşasın istiyoruz. Bunun içinde dertlerinizle dertlenen belediye başkanlarına ihtiyacınız var. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bizim manifestomuzu açıkladı. 8 maddesi bizim bakanlığımızı ilgilendiriyor. Birçok projemiz var, inşallah hızlı bir şekilde projelerimizi yapacağız. Yaşam kalitesini artırmak, yeşil alanları şehirlerde artıracağız."

'BUNLARIN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI ÇAMUR, ÇUKUR VE ÇARPIK KENTLEŞME'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 'millet ittifakı'na yönelik eleştirilerde bulunup, şöyle konuştu:

"'Cumhur ittifakı' bu milletin, vatanın bayrağı için 15 Temmuz'da ortaya çıkmıştır. İnşallah şehirlerimizin 2023, 2053 ve 2071'ini hep birlikte planlayacağız. Önceki gün bir CHP'li belediye başkan adayı, 'Bize oy verin' diyerek, 'Kürdistan'a oy istiyor. Bu millet ne zaman yanınızda oldu da şimdi olsun? Biz PKK'yı, FETÖ'yü bitirdik. Bu vatan hainleri dünyanın neresine giderse gitsin peşindeyiz. Bunlara fırsat vermedik. Önümüzdeki süreçte de vermeyeceğiz. Martın sonu baharmış. Soruyorum; bu şehirde, bu ilçelere ve mahallere CHP döneminde ne zaman bahar gelmiş ki şimdi gelsin? Biz sizin belediyecilik kariyerinizi de biliyoruz. İkisi de sıfır. Pehlivan mindere çıkışından bellidir. Bunların belediyecilik anlayışı çamur, çukur ve çarpık kentleşmedir. 16 yıldır eğitimden sanata, kültüre sağlık hizmetine kadar büyük yenilikler yaptık. İnşallah dışa bağımlılığı bitirmek için yerli ve milli duruş ile geleceğimizi çok daha güzel şeyleri inşa edeceğiz. 31 Mart'ta artık desteklerinizi istiyoruz. Çerkezköy olmak üzere Tekirdağ'ın tüm ilçelerini almak suretiyle size hizmet etmek istiyoruz."

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