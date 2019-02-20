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Bakan Kurum: Önümüzdeki 20 yıl içinde riskli bina kalsın istemiyoruz (2)

'İZMİR BAYRAKLI'YA EKİP YOLLUYORUZ' Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nin açılışına katıldı. İzmir Bayraklı'da kayaların düşmesi...

Bakan Kurum: Önümüzdeki 20 yıl içinde riskli bina kalsın istemiyoruz (2)

'İZMİR BAYRAKLI'YA EKİP YOLLUYORUZ'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nin açılışına katıldı. İzmir Bayraklı'da kayaların düşmesi ile riskli yapılar haline gelen binaları incelemek için ekip yolladıklarını belirten Bakan Kurum, şunları söyledi:
"Bugün haberlere konu olan İzmir Bayraklı'daki yapılardan kaynaklı kayaların düşmesi sebebiyle, vatandaşımızın can ve mal güvenliğine ilişkin Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu. Buna ilişkin İzmir Bayraklı'ya ekip yolluyoruz. Çiçek Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızın sorunlarını kentsel dönüşümle çözmek suretiyle TOKİ ekiplerimiz oraya doğru hareket ediyor. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzle beraber, inşallah İzmir Bayraklı Çiçek Mahallesi'ndeki dönüşümü hızlı şekilde gerçekleştireceğiz."
Bakan Kurum ve protokol üyeleri konuşmaların ardından millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Kurum, bahçe bünyesindeki çocuk kütüphanesini ziyaret ederek burada ritim eğitimi alan çocuklara davul çalarak onlara oyuncak hediye etti.

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