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Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a geldi. Ankara'dan uçakla gelen Çevre ve Şehircili Bakanı Murat Kurum'u Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ve milletvekilleri karşıladı. Buradan...

POLİTİKA 22.10.2019, 12:16
Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a geldi.
Ankara'dan uçakla gelen Çevre ve Şehircili Bakanı Murat Kurum'u Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ve milletvekilleri karşıladı. Buradan Kahramanmaraş Valiliği'ne geçen Kurum, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Özkan'ı makamında ziyaret ederek, kent hakkında bilgiler aldı.
Bakan Murat Kurum, ziyaretin ardından valilikte milletvekilleri, belediye başkanları ve ilgili kurum müdürleriyle bir değerlendirme toplantısı yaptı.

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