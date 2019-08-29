Bakan Kurum: Amacımız Ankara'da yeşil alan miktarını artırmak

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Amacımız tüm Türkiye'de olduğu gibi Ankara'da da yeşil alan miktarını artırmak" dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Mogan Gölü'nde yürütülen dip çamur temizliği çalışmalarını inceledi. Gölbaşı Belediyesi'ne ait tekne ile gölde inceleme yapan Bakan Kurum, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'ten gölde yapılan dip çamuru temizliği çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Bakan Kurum, temizlik çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, "Yaklaşık 1,5-2 milyon küp dip çamuru daha var. Dip çamur temizliğini yaparak gölümüzü tertemiz hale getireceğiz" dedi. Mogan Gölü'nün etrafında yürüyüş ve bisiklet yolu projelerinin de olduğunu belirten Kurum, "Tekneye bindiğimiz yer olan Gölbaşı Belediyesi ile Vilayetler Evi güzergahında ilk etabının ihalesini de gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 3 kilometrelik bir hat. Bu hatta yürüyüş yolları ve bisiklet yolları olacak ve vatandaşlarımız hafta sonları gelip Mogan’da gölün kenarında çocukları ile birlikte vakit geçirebilecekler. Bu alanların inşasını yapıyor olacağız. Akabinde etaplar halinde tüm gölün etrafında inşallah bu projeyi belediyemiz ile birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuştu.Gölbaşı'nda Millet Bahçesi projesinin de olduğunu hatırlatan Kurum, "Gölbaşı'nda 750 bin metrekarelik bir Millet Bahçesi'ni de kazandırmış olacağız. Ankara’da çevremizi korumaya yönelik birçok projeyi de yürütüyoruz. İmrahor Vadisi'ndeki millet bahçesi projemiz başladı ve bunu 2020 yılında tamamlamayı ön görüyoruz. Yine Atatürk Kültür Merkezi’nin olduğu alanda millet bahçesi projemizin de ihalesini gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki 1,5 senede bu projeyi de tamamlamış olacağız. Amacımız tüm Türkiye'de olduğu gibi Ankara'da da yeşil alan miktarını artırmak" dedi.