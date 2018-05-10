Bakan Kurtulmuş: 650 milyondan fazla kitap üretiyoruz (2)

MÜZE İNŞAATINDA İNCELEME

Çeşitli temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, yapımı devam eden Afyonkarahisar Müzesi inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Kurtulmuş'a Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'li Burhanettin Çoban, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, protokol üyeleri ve bakanlık yetkilileri de eşlik etti. Müze inşaatı ziyaretinde Bakan Kurtulmuş, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Müze içindeki örnek odayı inceleyen Kurtulmuş, daha sonra konferans salonlarını ve tarihi eserlerin teşhir edileceği bölümleri gezdi. Müze inşaatında çalışan işçilerle de sohbet eden Bakan Kurtulmuş, beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

'DOĞRU OLANI YAPMIŞLAR'

Ziyaretinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Bakan Kurtulmuş, İYİ Parti'ye geçen CHP'li 15 milletvekilinin partilerine dönmesini değerlendirdi. Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Hayırlı ve uğurlu olsun. Doğru ve tabii olan bu. Bu arkadaşların CHP'den ayrılarak başka bir partiye gönderilmeleri kapalı kapılar ardından alınan bir kararın gereğiydi. Halbuki millet onlara açık alanda oylarıyla CHP milletvekili olarak reylerini vermiş ve CHP'nin siyasetini devam ettirmeleri için onları parlamentoya göndermişti. Ben açık söyleyeyim. Bu ilk 15 kişi başka bir partiye gönderildiği zaman bize 28 Şubat'ın o karanlık günlerini hatırlatmıştı. Biliyorsunuz 28 Şubat'ta da parlamentoda çoğunlukta bulunan Refah-Yol hükümeti bir şekilde çoğunluktan uzaklaştırılmayınca bir yanda paletlerin şakırtıları ile halk korkutuldu. Diğer tarafta kapalı kapılar ardında alınan bir karar gereği Doğru Yol Partisi'nin içerisindeki bazı milletvekilleri ayrılarak 'Siz hadi gidin başka bir partiye' diyerek adını bile unuttuğumuz 'Şemsiye Partisine gidin' diyerek yönlendirildiler. Böylece hükümetin çoğunluğu düştüğü için parlamento hükümet uzaklaştı. Şimdi bize bu 15 CHP'li arkadaşın bir şekilde yine kapalı bir kapı arkasındaki pazarlık gereği falanca partiye gönderilmiş olması şemsiye partisini ve 28 Şubat'ın karanlık günlerini hatırlatmıştı. Doğru olanı yapmışlar. Millet onlara CHP milletvekili olsun diye oy vermişti. Şimdi de milletin verdiği iradeyi kuşanıyorlar. Parlamentoda fazla vakit kalmadı. Ama asli görevlerine tekrar dönüyorlar. Hayırlı ve uğurlu olsun, doğrusu da budur. Türkiye böylece siyaseten Ali Cengiz oyunları ile karşılaştığı bir sayfayı da kapatmış oldu."

'GÜNÜ GELDİĞİ ZAMAN BURADAN ÇEKİLİP GİDECEKLER'

Bir gazetecinin, ABD'nin 'Suriye'den çekiliyoruz' demesinin ardından Münbiç'e üs kurduğu yönündeki haberleri sorması üzerine Bakan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Şimdi bizim gönlümüz arzu eder ki bu coğrafyanın dışındaki bütün güçler Ortadoğu coğrafyasından ayrılsınlar, yeter ya. Bir asırdır bu coğrafyada fink atıyorlar, bir asırdır emperyalist güçler bu coğrafyanın halklarını bölmek, sınırlarını böldükleri insanların gönüllerini ve zihinlerini bölmek için her türlü çabayı ortaya koyuyorlar. Ortadoğu, Ortadoğu halklarınındır. Biz başından beri söylüyoruz. Münbiç Münbiçlilerindir. Kerkük Kerküklerinindir. Musul Musulluların, Halep Haleplilerindir. Bu insanlar kıyamete kadar bu topraklarda yaşamaya devam edecek. Tarih boyunca olduğu gibi dışardan gelen bütün güçler günü geldiği zaman buradan çekilip gideceklerdir. Dolayısıyla bütün ülkelerin Ortadoğu'da barışın sağlanabilmesi için burada askeri varlığımızı nasıl artırırız değil, bölge halkları kendi iradelerini kullanarak nasıl düzgün ve iyi çalışan demokrasiler inşa edebilir bunun üzerine yoğunlaşmaları lazım. Amerika Birleşik Devletleri, sorduğunuz için söylüyorum; genel değerlendirmenin dışında bu bölgeden çekileceklerini söylüyorlar. Ama sadece bir tek yerde değil. Bildiğimiz kadarı ile 20'ye yakın üsse sahip durumdalar Suriye'de. Bunun bir sonu yok. İşgallerle birtakım yerlerde askeri varlıkları devam ettirmekle ve bu varlıklarını devam ettirdiğini zanneden ülkeler sonuç almış olsalardı Rusların Afganistan'da sonuç alması gerekirdi. Fransızların Cezayir'de sonuç almaları gerekirdi. Amerikalıların Afganistan'da sonuç almaları gerekirdi. Afrika'nın birçok farklı ülkesinde, Asya'nın birçok farklı ülkesinde emperyalist güçler sonuç almaları gerekirdi. İşgalle, askeri varlıkları devam ettirerek o ülkenin halklarının iradelerini, özgürlüklerini, geleceklerini yok sayarak varlığını sürdürmek hiçbir ülkeye sonuç getirmez, diyerek çok açık bir şekilde tavsiyede bulunmak isteriz. Yapacakları şey bölge halklarının güçlü demokrasiler kurması için bütün uluslararası camianın destek vermesi kaçınılmaz yoldur. En doğru yoldur."

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