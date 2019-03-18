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Bakan Koca: Yeni Zelanda'da yaralanan 3 Türk kardeşimizle ilgili irtibat halindeyiz (2)

'CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİN DEVAM ETTİĞİ DÖNEMİ YAŞAYACAĞIZ' Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erbaa ilçesinde, 2016 yılında yapımına başlanan Erbaa Devlet Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Koca, açılışta...

Bakan Koca: Yeni Zelanda'da yaralanan 3 Türk kardeşimizle ilgili irtibat halindeyiz (2)

'CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİN DEVAM ETTİĞİ DÖNEMİ YAŞAYACAĞIZ'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erbaa ilçesinde, 2016 yılında yapımına başlanan Erbaa Devlet Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Koca, açılışta yaptığı konuşmasında "Özellikle yeni dönem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yeni bir hükümet sistemi. Bu hükümet sistemini eski sistemin kodlarını öteleyen, daha pratik düşünen, sonuç odaklı bir icraat dönemi olarak görüyoruz. Ve önümüzdeki dönem, 31 Mart'an sonra 2023 yılına kadar yani 4,5 yıla yakın seçimin olmadığı ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devam ettiği bir dönemi yaşıyor olacağız. Bu icraat dönemi son derece önemli. Bu anlamda özellikle yerel yönetimler, merkezi hükümet ile sinerji içerisinde olup, daha güçlü icraatları gerçekleştirmek için bir fırsat olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Bakan Koca, protokol üyeleri ile hastane binasını gezdi.
28 bin 655 metrekare kapalı alan üzerine kurulan 150 yataklı hastanede 57 poliklinik, 17 yoğun bakım ünitesi ve 6 ameliyathane bulunuyor.

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