Bakan Koca: Sağlıkta dışa bağımlılığı azaltacağız

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta yerlileşme ve millileşmeye son derece önem verdiklerini belirterek, "İlaçta yüzde 54, malzemede yüzde 82, cihazda yüzde 84, aşıda yüzde 100'e yakın bağımlılığımızın olduğu bir Türkiye'den bahsediyoruz. 2023'e kadar bu bağımlılığı en az yüzde 50 oranında azaltan, aşıyı yüzde 100 yerlileştiren bir dönem olarak tamamlamayı düşünüyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde partisinin aday ve proje tanıtım toplantısına katıldı. Bakan Koca, 31 Mart yerel seçimlerinin son derece önemli olduğunu belirterek, "Daha pratik hızlı karar veren bir dönem olacağını ve bu dönemin icraat dönemi olacağını söylemek istiyorum. 31 Mart bu anlamda önemli bir fırsat. 31 Mart, yeni dönemi daha güçlenerek, icraatı daha güçlü kılarak geçireceğimiz bir dönem başlangıcı olacak. Özellikle de yerel yönetimlerin merkezi hükümetle yeni dönemde sinerjik yapısı da son derece önemli olacak" dedi.

'31 MART SADECE BİR BELEDİYE SEÇİMİ DEĞİL'

Bakan Koca, güçlü ve lider bir Türkiye'ye bölgede ihtiyaç olduğunu, yeri geldiğinde 'dünya 5'ten büyüktür' diyebilen güçlü bir lidere de ihtiyaç olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"31 Mart bu anlamda ülke üzerinde hesapları olanlara cevap olması noktasında da önemli. Bu dönemde Türkiye'nin sınırlarını zorlayan ve yer yer tehditlerde bulunan yer yer fırsatçılıklarını gördüğümüz bu dönemde güçlü lider ve güçlü bir Türkiye olması son derece önemli. 31 Mart'ın sadece bir belediye seçimi olarak görmeyip yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin daha uzun ve güvenli bir dönem olarak olması için üzerinize düşen görevi yapacağınıza eminim."

'2023'E KADAR SAĞLIKTA DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAĞIZ'

Cumhurbaşkanlığı döneminde, özellikte sağlıkta yerlileşmeye ve milleşmeye son derece önem verdiklerini ifade eden Koca, "Bugüne kadar yapılamayanları yapma noktasında bir gayretle çabamız oluyor, olacak. Dışa bağımlılığımızın yoğun olduğu özelikle sağlık sektöründeki ilaçta yüzde 54, malzemede yüzde 82, cihazda yüzde 84, aşıda yüzde 100'e yakın bağımlılığımızın olduğu bir Türkiye'den bahsediyoruz. Önümüzdeki dönemde en büyük sorumluluk olarak gördüğümüz yerlileşme ve millileşmeyi 2023'e kadar bu bağımlılığı en az yüzde 50 oranında azaltan, aşıyı yüzde 100 yerlileştiren bir dönem olarak tamamlamayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Bakan Koca, Alaplı Devlet Hastanesi'ni ziyaretinde özellikle tedavi gören çocuklarla yakında ilgilendi. Bakan Koca, tedavi gören çocuklara hediyeler verdi.



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