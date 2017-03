Bakan Kılıç'tan 'Evet' çağrısı

AYDIN'da partisinin düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, partili kadınlara seslenerek, referandum öncesi halkın 'Evet' oyu kullanması için çalışmalarını istedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, eşi Eda Kılıç ile birlikte AK Parti Kadın Kolları Aydın İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katıldı. Bakan Kılıç, ilk ziyaretini Aydın Valiliğine yapı. Bakan Kılıç'ı Aydın Valisi Ömer Faruk Koçar ve protokol üyeleri karşıladı. Burada yapılan kısa ziyaret sonrasında, İl Kadın Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği 8 Mart Dünya Kadın Kolları etkinliğine katıldı. Hidayet Sayın Kültür Merkezi'nde yapılan etkinliğine; AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, İl Başkanı Ömer Özmen ve Kadın Kolları Başkanı Seda Sarıbaş ile birlikte ilçe kadın kolları başkanları ve çok sayıda kadın katıldı.

BAKAN'DAN YARDIM İSTEĞİ

Salonun önünde Bakan Kılıç'ı, Yahya Kemal Bayatlı İlkokul 2'nci sınıf öğrencisi Nisanur Cevizli karşıladı. Küçük öğrenciyi okul üniformasıyla karşısında gören Kılıç, onunla sohbet etti. Nisanur Cevizli, Kılıç'tan Didim Akbük'te izci grubunda olduğunu ve oradaki izcilik yaptıkları, izcilik evinin çatısının yıkıldığını ve bu konuda yardımcı olmasını istedi. Bakan Kılıç, öğrenciye söz vererek isteğini yerine getireceğini söyledi. Bakan Kılıç, salonu dolduran kadınlar tarafından ayakta karşılandı. AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Seda Sarıbaş, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlemiş olduğumuz zaman ayırarak teşrif ettiler. Bizlere onur verdiler. Tüm kadınlarımız ve teşkilatımız adına teşekkür ediyorum" dedi.

'HER GÜN KADINLAR GÜNÜDÜR'

Konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatan Kılıç, "Bugün Efeler diyarındayız. Efelerin efe olmasını ve efelerin efe gibi yetişmesini sağlayan çok değerli annelerimize, kardeşlerimize ve eşlerimize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugünün hatırlanması için çok büyük önemi var. Bizim inancımızda ve medeniyetimizde her gün kadınlar günüdür. Çünkü cennet annelerin ayağının altına serilmiştir. Ülkemizde tarihi boyunca tüm sıkıntılı anlarda istiklal ve istikbal mücadelesi verdiğimiz her anlarda kadınlar en önde olmuştur. Hakkında Muhtar bile olmaz manşetleri atıldı. Ama daha sonra aynı gazetelerin manşetlerinde Türkiye Cumhuriyetinin ilk seçilmiş 12. Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan adı yazıldı. Türkiye Cumhuriyeti anayasa değişikliği maddelerinin bir sıkıntısı olduğu söyleniyor. Türkiye Cumhuriyetinin anayasa maddelerinde hiçbir sıkıntısı yoktur. 16 Nisan'a kadar siz kadınlar olarak 'Evet' için kapı kapı dolaşım çalışacağınıza söz verin" dedi.

Bakan Kılıç ayrıca 'Hayır' için çalışan muhalefeti de eleştirerek, sandıktan 16 Nisan'da 'Evet' çıkacağını söyledi.



