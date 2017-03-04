Bakan Kılıç: Bereketli olması anlamında hayırlı olsun

GENÇLİK ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Zonguldak'ta Ak Parti seçim bürosunun açılışını yaparken, "Hayırlı uğurlu olsun inşallah" dedi. Bakan Kılıç, arkasındaki bir kişinin "Hayırlı olmasın sayın bakanım" demesi üzerine, "Yok o anlamda değil. Bereketli olması, iyi olması, ülkemizin daha çok gelişmesi için, o anlamda hayırlı olsun diyoruz" dedi.

Bakan Akif Çağatay Kılıç, Devrek İlçesi'nde Vali Ali Kaban, Ak Parti Milletvekilleri Hüseyin Özbakır, Özcan Ulupınar, Faruk Çaturoğlu ve belediye başkanları tarafından karşılandı. Bakan Kılıç, öğretmenevinde sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve sporcularla kahvaltı yaptı. Ardından Zonguldak Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Kılıç, kentte yapılan yatırımlarla ilgili bilgiler verdi. Ak Parti hükümeti döneminde bakanlık olarak Zonguldak'a 70 milyon lira spor yatırımı yaptıklarını ifade eden Bakan Kılıç, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin dört bir yanında inşa edilen mahalle tipi spor kompleksi olarak adlandırılan ve içerisinde futbol, basketbol ile voleybol sahasının bir arada olduğu bin 300'ü aşkın tesisi inşa ettik. Gençlerimizin ve sporcularımızın ayağına tesisleri getireceğiz. Biz Ak Parti iktidarları olarak her zaman vatandaşımızın da kentlerimizin de ve sporcularımızın da çıkarları konusunda yatırımları yapmak konusunda hiçbir zaman geri durmadık."

AK PARTİ SEÇİM BÜROSUNUN AÇILIŞINI YAPTI

Bakan Kılıç, daha sonra Gazipaşa Caddesi'de Anayasa referandumu sürecinde kullanılacak Ak Parti seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Kurdele kesen Bakan Kılıç, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını, her türlü fikrin ve düşüncenin açıkça dile getirilmesinin teminatı olarak gördüklerini söyledi. Bu amaçla çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Bakan Kılıç, "Bu amaçta bir olarak, beraber olarak koşacağız. Bizim gücümüz birliğimizden geliyor. O yüzden aramıza asla ve asla ayrılığı ve farklı şeyleri sokmayacağız. Milletimize de altında imzamızın olduğu anayasamızı anlatacağız. Biz vekiller olarak görevimizi yaptık. Şimdi karar da mühür de milletimizdedir. 16 Nisan'da halk oylamasında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için ne diyeceğiz? 'Evet'. Evet değerli kardeşlerim, hayırlı uğurlu olsun inşallah" dedi.

Bakan Kılıç, arkasındaki bir kişinin, "Hayırlı olmasın sayın bakanım" demesi üzerine o kişiye dönerek, "Yok o anlamda değil. Bereketli olması, iyi olması, ülkemizin daha çok gelişmesi için o anlamda hayırlı olsun diyoruz. Yoksa tabii ki olumsuz anlamda değil. Ben birlik ve beraberlikle başarıya ulaşacağımızı, milletimizin de bizi bu noktada desteklediğini biliyorum. 16 Nisan akşamı ülkemizin geleceğine açılan yolda hep beraber buluşmak üzere" dedi.